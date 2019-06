ERP-software voor zakelijke dienstverlening

Bedrijven in de dienstensector zijn enorm verschillend in wat zij leveren en op welke schaal er wordt geopereerd. Toch hebben de meeste organisaties vergelijkbare kenmerken in hun bedrijfsprocessen; ze ontwikkelen, verkopen en leveren diensten aan hun klanten, terwijl ze menselijke en financiële middelen beheren. Voor ERP software geldt dat dikwijls dezelfde functionaliteiten benodigd zijn zoals financiën, HR, klantorder afhandeling, inkoop, voorraadbeheer en projectmanagement. Wij geven u graag een inzicht in de meest voorkomende functionaliteiten binnen de dienstensector.

Een van de belangrijkste onderdelen die dienstverleners in de gaten moeten houden is de project-pipeline. Dit overzicht vertelt u direct welke projecten er lopen en welke er binnenkort van start zullen gaan. Met dashboards houdt u het overzicht en komt u nooit voor verrassingen te staan met betrekking tot deadlines, middelen en personeel.

Het maken van een personeelsplanning vereist een goede balans tussen het aantal werknemers en het aantal manuren waarover u beschikt. Niet alleen moeten de projecten worden gevuld met personeel maar ook nog eens met het juiste personeel. Dat is ook de reden om na te denken over een directe koppeling met uw HRM-afdeling. Hiermee heeft u altijd zicht op welke specialisten beschikbaar zijn en of het nodig is om voor een bepaald project een freelancer in te huren.

Facturatie

Wij zien bij veel organisaties in de zakelijke dienstverlening dat zij vaak te maken krijgen met openstaande facturen. Het aantal dagen dat het duurt voordat de betaling wordt ontvangen is vaak hoog. Dat is voor u heel vervelend maar u wilt de klant ook niet constant op de huid zitten en om geld blijven vragen. Om aan uw kant van het verhaal geen tijd te verliezen is automatische facturatie de oplossing.

Een koppeling tussen de urenregistratie en de facturatie zorgt ervoor dat zodra de uren worden ingediend er een proces op gang komt waarbij na goedkeuring de factuur de deur uit gaat. Dit proces wordt vaak ondersteund door een portaal waar uw medewerkers dagelijks zelf, via browser of smartphone, hun uren kunnen declareren.

Documentenbeheer

Documentenbeheer zorgt ervoor dat alle inkomende en uitgaande documenten op één centrale plek worden opgeslagen. Het is voor dienstverleners noodzakelijk dat alle documenten eenvoudig aan bijvoorbeeld contactpersonen, bedrijven of projecten kunnen worden toegevoegd zodat uw medewerkers altijd alle gewenste documenten bij de hand hebben. Samen met de uitgebreide zoekmogelijkheden wordt het terugvinden zeer eenvoudig en snel.

CRM

Customer Relationship Management (CRM) helpt bij het winnen van nieuwe klanten en het behouden van uw huidige klanten. Met ingebouwde CRM-functionaliteiten beschikt men altijd over de juiste contactgegevens en contacthistorie van iedere (potentiele) klant. Inkomende telefoongesprekken kunnen tijdens het bellen worden gelogd, emailberichten kunnen eenvoudig aan de juiste contactpersoon worden toegevoegd en een volgende afspraak wordt in het systeem vastgelegd. Eenmaal klant wordt informatie als omzet en bestellingen aan het profiel toegevoegd en dankzij een mobiele applicatie hebben gerechtigde, ook buiten de deur, altijd de beschikking over deze informatie.

ERP-software voor de zakelijke dienstverlening

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van een ERP-systeem voor de zakelijke dienstverlening, waar u op moet letten bij uw keuze voor een ERP-leverancier of bent u benieuwd wat een ERP-systeem kost? Dan kunt u terecht op www.erpoverzicht.nl

