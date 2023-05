Adviseurs prijzen Florius om delen leningdata: ‘Niet meer dubbel inkloppen’

Een heet hangijzer onder hypotheekadviseurs: waarom is het zo lastig om geautomatiseerd actuele leningdata te krijgen van hypotheekverstrekkers? Florius maakte het deze maand wel mogelijk. Adviseurs die met Elements werken kunnen de meest recente gegevens in hun eigen adviespakket ontvangen. En dat was eigenlijk helemaal niet zo moeilijk, vertelt Florius-directeur Karin Polman.