‘Mijn Hypotheekdossier’ perfect afgestemd op de klant van morgen

Mijn Hypotheekdossier is een online hypothekenplatform waarmee klanten beter op maat kunnen worden bediend, terwijl de regie volledig in handen blijft van de adviseur. Tegelijkertijd krijgen adviseurs meer tijd en ruimte voor waar het echt om draait: het geven van persoonlijk advies.

In Beachclub ‘Down Under’ in Nieuwegein werd op 12 maart de nieuwste online oplossing van DAK Intermediarscollectief geïntroduceerd: Mijn Hypotheekdossier. De presentatie was in handen van algemeen directeur, Tim Rijvers, en Manager Hypotheken, Marc de Ruijter, die tussendoor ruimschoots de tijd namen om vragen te beantwoorden van de in grote getale opgekomen adviseurs.

Een volle zaal met leden van DAK was op zijn zachtst gezegd erg onder de indruk van de online tools om klanten sneller, veiliger en completer te kunnen bedienen.

Op de wenken bedienen

DAK Intermediairscollectief staat bekend om samenwerking, zowel met leden als met partners. In het voortraject werd daarom eerst naar een compagnon met de juiste software gezocht.

Klanten bereiden zich vaak al zes tot zeven uur op het internet voor

De Ruijter: “Na uitvoerig onderzoek zijn we uitgekomen bij IT-dienstverlener Yellowtail, die aantoonbaar de meeste ervaring had op het gebied van klantreizen in de online hypotheekomgeving. Vervolgens hebben we een klankbordgroep opgericht voor inzichten over, en in een latere fase toetsing van, de meest optimale vorm van dienstverlening aan de klant van morgen.”

In de beleving van Rijvers zit die klant van morgen graag veel meer zelf aan het stuur. “Klanten doen daarbij steeds meer online, ook voor het regelen van een hypotheek. Uit onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat klanten zich vaak al zes tot zeven uur op het internet hebben voorbereid, voordat ze bij de adviseur aan tafel zitten. Wij denken dat de steeds meer zelfwerkzame en digitaal gezinde klant met Mijn Hypotheekdossier op zijn wenken wordt bediend.”

Gemakkelijker, sneller en veiliger samenwerken

In een vertrouwde en veilige online omgeving worden klanten middels een gebruiksvriendelijke interface stapsgewijs meegenomen in de oriëntatie en inventarisatie voor het hypotheekadvies, legt Rijvers uit.

“Daarbij krijgt de klant hulp van de modernste technieken en kan bijvoorbeeld zelf de maximale hypotheekberekening doen, de hele voorinventarisatie invullen en rechtstreeks in het adviespakket schieten. Bovendien kunnen gegevens automatisch worden geüp- en download, waardoor de voorbereidingstijd flink wordt verkort.”

Samenwerking blijft vertrouwd

De Ruijter gaat dieper in op de voordelen van Mijn Hypotheekdossier. “De samenwerking tussen adviseur en klant in een online omgeving wordt vergemakkelijkt en blijft tegelijkertijd vertrouwd dankzij de huisstijl die onze leden kunnen toepassen. Omdat klanten de brondata direct kunnen ophalen bij instanties als de Belastingdienst, MijnOverheid en UWV, kan snel een realistisch financieel inzicht worden opgesteld.

Voorinventarisatie invullen en rechtstreeks in het adviespakket schieten

Daarbij is het uploaden en delen van gegevens volledig AVG-proof. Bovendien houdt de klant via Track & Trace altijd inzicht in de voortgang van een hypotheekaanvraag.

Samengevat kan met Mijn Hypotheekdossier dus sneller en completer worden geïnventariseerd, komen documentloze processen in de plaats van papieren rompslomp en kunnen adviseurs door meer transparantie, minder kans op fouten en meer tijd voor écht advies aan de klant beter aan hun zorgplicht voldoen.”

Tegelijkertijd creëert Mijn Hypotheekdossier ook hele interessante mogelijkheden voor het verdienmodel van de adviseur, aldus de Ruijter. “Door tijdwinst en extra service aan de klant krijgen onze leden de mogelijkheid om dit naar een financieel voordeel te vertalen. Zij kunnen dit delen met de klant, zelf benutten of een opslag berekenen voor de onderscheidende service, maar dat is volledig aan de adviseur.”

De regie blijft behouden

Inhakend op die laatste woorden wil Rijvers nogmaals benadrukken dat de regie immer in handen blijft van de adviseur. “Hoewel de klant met deze tool dus veel (voor)werk uit handen neemt, blijven adviseurs te allen tijde in ‘control’, dat is het allerbelangrijkste. Zo ook bij de geboden keuze in Mijn Hypotheekdossier om wel of geen gebruik te maken van de DAK Dossier Compleet Service, waarbij wij het dossier rechtstreeks met de klant compleet maken. Onze leden kunnen eenvoudig per dossier kiezen of van deze dienst wel of geen gebruikt wordt gemaakt.”

De leden die aanwezig waren bij de introductie van Mijn Hypotheekdossier strooiden in ieder geval met complimenten over deze innovatieve mijlpaal. Hoewel die door de Ruijter dankbaar in ontvangst werden genomen, legde hij tegelijkertijd vooral de nadruk op doorontwikkeling.

“Om Mijn Hypotheekdossier verder te verfijnen nemen wij alle input, feedback en ideeën van de adviseurs serieus en zullen de mogelijkheden daarvan blijven onderzoeken.”

DAK Hypotheekacademy Adviseurs die ook kennis willen maken met Mijn Hypotheekdossier kunnen zich op DAK.nl aanmelden voor de DAK Hypotheekacademy die op donderdag 9 mei geheel in het teken staat van Mijn Hypotheekdossier.

Dit artikel is gesponsord door DAK Intermediairscollectief.