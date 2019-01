‘Wij bieden adviseurs toegang tot de hele markt’

Waarin onderscheiden jullie je van de andere service providers?

“Wij zijn ooit zelf als adviseur gestart en begrijpen waar de adviseur naar op zoek is en wat hij wil. Wij bieden onze adviseurs toegang tot de hele markt, zowel via volmacht als provinciaal. We hebben meer dan 140 verzekeraars in de boeken. Bovendien brengen wij de bijzondere risico’s onder op de beurs. De adviseur kan bij ons terecht voor verzekeringen op gebied van Schade, Leven, maar ook voor Pensioenen, Hypotheken en Consumptief Krediet.

Daarnaast kunnen adviseurs gebruik maken van ons eigen softwarepakket. Wij zijn echt de partner van de adviseur. Hij levert het advies en wij gaan tot het uiterste om onze adviseur een oplossing te bieden voor de risico’s van zijn klanten. Daar zijn we trots op.”

Jullie richten je nu ook op hypotheken en kredieten. Vertel?

“Door de aantrekkende economie zien wij dat onze adviseurs meer aanvragen krijgen voor hypotheken en financieringen. Daar spelen wij met persoonlijke aandacht op in, met concurrerende prijzen. Ons streven is om de complete aanvraag (mits goed aangeleverd) binnen een dag af te wikkelen. Wij werken o.a. samen met Lloyds, Hypotrust, Woonfonds en Argenta, maar ook met nieuwe partijen als Tulp Hypotheken en Robuust. We hebben in totaal ongeveer 20 geldverstrekkers in de boeken. Veel van onze aangesloten adviseurs zijn generalisten, die dus ook hypotheken aanbieden. Adviseurs kunnen via ons alles bij één partij onderbrengen.”

Jullie hebben een actie met de VKG Bouw Polis. Waarom nu en wat houdt deze actie in?

“Dit is de periode van het jaar voor adviseurs om bestaande CAR-verzekeringen te toetsen op de juiste dekking en een nieuw passend advies uit te brengen. Aannemers en onderaannemers moeten zelf hun verzekering kunnen overleggen. Wij bieden een unieke polis door de combinatie van constructieverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en de ontwerpaansprakelijkheid. Bovendien is de schadeafwikkeling bijzonder te noemen. De polis omvat ‘loss adjusting’.”

“Dit betekent snelle en deskundige schadeafhandeling door experts gespecialiseerd in de bouw. Naast het vaststellen van de oorzaak en omvang wordt direct aangegeven of de schade gedekt is en wordt de schade ook direct afgehandeld. Voordelen zijn; geen dubbele dekking, een scherpe premie, en stilstand van de bouw wordt tot een minimum beperkt.. Het risico wordt ondergebracht op de beurs bij dezelfde verzekeraar. Wij bieden met de VKG Bouw Polis nu 50% korting op de inlooppremie voor de CAR-dekking.”

Jullie bieden jullie leden ook ExtranetPlus. Wat is dit?

“ExtranetPlus is een volwaardig assurantiepakket dat wij tegen lage kosten kunnen aanbieden. De software omvat o.a. relatiebeheer, polisbeheer, prolongatie, schadebehandeling, workflow en e-mail-functionaliteit. Adviseurs kunnen hun klanten toegang geven tot hun eigen digitale polismap waar al hun verzekeringen zijn ondergebracht, ook die niet via ons lopen. We hebben voor ExtranetPlus een speciale actie. Elke adviseur die dit jaar nog een jaarcontract voor ExtranetPlus sluit, krijgt het pakket de eerste drie maanden gratis. Overigens is het pakket niet duur en werkt het volledig in de cloud, waardoor alles 24/7 online te doen is en er geen beperking qua opslagruimte is.”

Jullie bieden adviseurs kennis met de VKG Academie. Wat houdt dit precies in?

“Wij bieden onze adviseurs verdiepingsopleidingen aan van één dag, bijvoorbeeld op gebied van pensioen, bijzondere zakelijke risico’s of Inkomen Collectief. Daarmee krijgen ze extra kennis aangereikt om hun klanten nog beter van advies te voorzien. Aan het eind van zo’n opleidingsdag ontvangen ze een certificaat waarmee ze kunnen aantonen de materie te beheersen.”

