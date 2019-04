Wat is de beste werkwijze voor een inkomensadviseur?

De beste werkwijze voor een inkomensadviseur? Iedereen kent dit vraagstuk, maar het antwoord hierop is persoonlijk. Want je bent nu eenmaal gewend om op een bepaalde manier te werken. Is dat goed of kan dat beter? Zeg het maar…

Doordat we veelal in hectiek werken, staan we er niet bij stil hoeveel declarabele uren er in een dag zitten. Wie voert bepaalde werkzaamheden uit? Is dat de adviseur of valt dat onder de verantwoordelijkheid van de verzekeraar? Zijn portalen gebouwd in het belang van verzekeraars of van de klant? Interessante vraagstukken.

Wij spreken dagelijks adviseurs, zij vinden het advies het leukste onderdeel van hun werk. Echter blijkt dat een groot deel van hun tijd bestaat uit het verkrijgen van verschillende offertes bij verschillende partijen. Ook is de administratie fors, omdat verschillende partijen hun eigen spelregels hebben voor het doorvoeren van mutaties.

Strategische keuze

Felison is de serviceprovider voor collectieve inkomensverzekeringen. Adviseurs welke voor ons kiezen maken veelal een strategische keuze. Niet alleen voor de inkomensportefeuille, maar zeker ook voor hun bestaande en nieuwe relaties die met hetzelfde portaal (gaan) werken.

Wij bieden met gemak het beste advies. Dat betekent dat het bovenal eenvoudig en snel moet zijn. Daarom leveren wij een omgeving waarin meerdere offertes van verzekeraars met een paar drukken op de knop snel beschikbaar zijn en verschillende risicodragers en producten gekoppeld kunnen worden aan één werkgever. Vanzelfsprekend is er één polis, één factuur en is er eens per jaar een naverrekening voor alle producten ongeacht de verzekeraar.

Wat levert u dat op? Tijdwinst, uniforme werkwijze, eigen look and feel en een uitgebreide rapportage waarmee u zich als inkomensadviseur richting de werkgever kunt onderscheiden.

Wat levert dat voor de werkgever op? Rust, gemak en grip op verzuim.

Tijd voor advieswerk

Meer tijd dus voor advieswerk. Als serviceprovider voor collectieve inkomensverzekeringen, bieden wij met gemak het beste advies met onder andere concurrentievergelijkingen voor onze adviseurs. Dat hoort bij ons werk! Wilt u meer informatie of een vrijblijvende afspraak: www.felison.nl.

Dit artikel is gesponsord door Felison.