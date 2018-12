Video: mini-college Timemanagement

Zijn de 24 uur die in een dag zitten voor jou eigenlijk te weinig? Doe dan je voordeel met de focusbite Timemanagement.

In dit mini-college geeft Lindenhaeghe-trainer Iris Reinhard tips en tricks rond Timemanagement. Een kleine investering (je moet wel even tijd maken om te kijken!), een groot resultaat!

Enjoy!

Praktijkervaring

Lindenhaeghe collega Shewanie Tewarie volgde de Training Timemanagement:

“In mijn werk lopen er altijd meerdere projecten naast elkaar. Ik ben best wel een beetje chaotisch en had het idee dat mijn werk effectiever kon. Ik merkte dat ik de neiging had om de leuke creatieve klussen eerste te doen, terwijl er ook ‘quick win’-taken zijn, die direct meer opleveren. Ik miste het overzicht om goed prioriteiten te kunnen stellen. Ik stelde dingen ook weleens uit, omdat ik er dan tegen op zag. Later bleek zo’n klus dan erg mee te vallen. Kortom, ik miste focus.”

Mijn grootste eyeopener: “Je hoofd is om te denken, niet om alles te onthouden.”

Over de Training Timemanagement:

Kom jij altijd tijd te kort en weet je vaak niet waar je moet beginnen? Is overwerken inmiddels gebruikelijk? En lukt het daardoor niet om je carrière te combineren met een sociaal leven? Dan is de training Timemanagement echt iets voor jou!

Dit artikel is gesponsord door Lindenhaeghe.