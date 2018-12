Scans: klanten helpen om hun cyberrisico’s te beperken

De goodiebag van am:dag 2018 is dit jaar digitaal. Deze goodiebag bevat onder meer informatie over scans; Chubb’s pre-incidentdiensten, waarmee uw klanten hun cyberrisico’s in kaart kunnen brengen en beperken.

Om een sterk front te vormen tegen cyberrisico’s is het belangrijk dat organisaties de juiste preventieve maatregelen nemen, zodat ze hun risico’s kunnen verkleinen én zich beter kunnen voorbereiden op een mogelijk cyberincident. Daarom biedt Chubb haar verzekerden in samenwerking met SQNetworks, Kahuna en International Security Partners (ISP) een breed palet aan pre-incident diensten.

Twee scans

Twee scans kunnen uw klanten helpen inzicht te krijgen in hun actuele cyberrisico’s:

Organisatorische scan: deze gratis online scan evalueert het menselijke handelen. Dus het hebben van beleid, procedures, training voor medewerkers, etc. We werken hiervoor samen met International Security Partners (ISP). Bekijk hier een video over deze scan. Technologische scan: onze partner SQNetworks biedt bedrijven, in samenwerking met ThreadStone, een online vulnerability scan van hun netwerk en/of website. Verzekerden van Chubb kunnen tegen een gereduceerd tarief een gedetailleerde rapportage ontvangen. Bekijk hier een video over deze scan.

Chubb cyberverzekering is gemakkelijk te offreren en af te sluiten via ons online platform Easy solutions. In deze pagina kunt u ook documentatie vinden over Chubb cyberverzekering.

Kom naar onze expertsessie en/of stand voor meer informatie

Bent u nieuwsgierig hoe de scans werken en hoe u deze kunt inzetten in uw adviesgesprek? Tijdens de expertsessie ‘Cyberpolis? Niet nodig’ op de am:dag vertellen onze Cyber Underwriters Lars Springeling en Kim Martins Neto u hier meer over. De expertsessie start om 14:30 uur. Mis het niet.

Kom langs onze stand om meer te horen en zien over de Chubb cyberverzekeringen en pre-incidentdiensten en over onze andere producten en diensten speciaal voor de provinciale markt.