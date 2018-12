Maarten van der Weijden: “Accepteren dat het leven anders kan lopen dan verwacht”

Am:dag was weer erg geslaagd! Maarten van der Weijden sprak voor BNP Paribas Cardif in een bomvolle plenaire zaal. Hij nam ons mee naar zijn elfstedenzwemtocht en naar zijn periode van ziekte. Hij vertelt over geluk en pech en dat je dit niet altijd zelf in de hand hebt. Pech kun je alleen accepteren.

Als sector kunnen wij dergelijke gevallen van pech wèl een stuk draaglijker maken. Na zijn inspirerende verhaal was Maarten in de stand van BNP Paribas Cardif te vinden, waar hij grote stapels van zijn boek ‘Beter’ signeerde en uitdeelde.

BNP Paribas Cardif is het volledig met de Olympisch zwemkampioen eens: niemand verwacht (langdurig) ziek te worden, maar soms loopt het leven anders dan gedacht. BNP Paribas Cardif wil het voor haar klanten net iets draaglijker maken als ze met ongeluk of pech te maken krijgen. De verzekeraar biedt daarvoor een financieel vangnet, zodat klanten zich op hun herstel kunnen richten.

Arbeidsongeschiktheid komt vaker voor dan u denkt

Helaas is Maartens ziekte geen uitzondering. Jaarlijks ontvangen namelijk zo’n 550.000 werknemers in Nederland een uitkering voor arbeidsongeschiktheid. En dat zijn echt niet alleen mensen met een fysiek zwaar beroep. In ruim een derde van de gevallen is een psychische aandoening de oorzaak. Ook kan uw klant natuurlijk arbeidsongeschikt raken door een ongeluk of bijvoorbeeld door een herseninfarct. Kan uw klant zijn hypotheeklasten dan nog betalen?

Arbeidsongeschiktheid komt zelfs vaker voor dan overlijden tijdens de looptijd van de hypotheek. Zo is de kans voor een dertigjarige om in de WIA te komen (9%) meer dan twee keer zo groot als de kans op overlijden (4%). En hoe ouder de klant, hoe groter dit risico wordt.

Arbeidsongeschiktheid eenvoudiger in uw advies

Om u te helpen het arbeidsongeschiktheidsrisico aan uw klant uit te leggen, heeft BNP Paribas Cardif een korte video ontwikkeld. Hierin ziet uw klant in twee minuten wat arbeidsongeschiktheid voor gevolgen kan hebben, hoe vaak het voorkomt en wat de meest voorkomende oorzaken zijn. Ook ziet uw klant meteen welke oplossingen er mogelijk zijn om het risico af te dekken.

Daarnaast heeft BNP Paribas Cardif infographics ontwikkeld over arbeidsongeschiktheid. Deze kunnen u helpen uw klant meer bewust te maken van het risico op arbeidsongeschiktheid. Hierin ziet u in een oogopslag bijvoorbeeld hoe vaak arbeidsongeschiktheid voor komt en wat de meest voorkomende oorzaken zijn. Zowel de video als de infographics hebben een neutrale uitstraling, zodat u ze onafhankelijk kunt gebruiken in uw advies.

Bescherm uw klant tegen arbeidsongeschiktheid

Veel mensen zijn niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Terwijl juist langdurige ziekte een enorme impact heeft op het leven van uw klant. Probeer daarom dit risico vanuit emotie te bespreken. Neem uw klant mee in de mogelijke gevolgen die arbeidsongeschiktheid heeft op het leven van uw klant.

Een van de mogelijkheden om het arbeidsongeschiktheidsrisico af te dekken is met de Hypotheek Aflos Verzekering van BNP Paribas Cardif. Deze lost in één keer de top van de hypotheek af op het moment dat uw klant in de WIA komt. Hierdoor dalen de maandelijkse hypotheeklasten. Dit geeft financiële flexibiliteit op het moment dat hij dit goed kan gebruiken.

Meer informatie over arbeidsongeschiktheid en de Hypotheek Aflos Verzekering

Bezoek de website van BNP Paribas Cardif voor meer informatie over de Hypotheek Aflos Verzekering. Hier vindt u ook alle materialen die we in dit artikel benoemen. Aanvragen van de Hypotheek Aflos Verzekering doet u eenvoudig via de adviespakketten Adviesbox, Finix en Scenario Advies. Of via het extranet van BNP Paribas Cardif: Finagora.

Dit artikel is gesponsord door BNP Paribas Cardif.