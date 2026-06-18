Gesponsord Binnen een kwartier verzekerd: zo maakt Allianz de ORV eenvoudig voor adviseurs

De overlijdensrisicoverzekering (ORV) is urgenter dan ooit. Nederlandse huishoudens worden financieel kwetsbaarder door stijgende woonlasten, afhankelijkheid van twee inkomens en een groeiende groep zzp'ers zonder vangnet. Tegelijkertijd daalt het aantal afgesloten ORV's: een alarmerende combinatie.

Het Verbond van Verzekeraars trok daarover eerder dit jaar al aan de bel. Want als een partner wegvalt, kan een ORV juist het verschil betekenen tussen blijven wonen of verhuizen. In reactie op dat signaal van het Verbond kiest Allianz voor een duidelijke koers: eenvoud en snelheid.

Financiële kwetsbaarheid in cijfers

De urgentie wordt zichtbaar in de cijfers. Bij 10 tot 15 procent van de stellen met een hypotheek overlijdt een van de partners nog vóór de pensioendatum. Toch heeft volgens het Verbond bijna 40% van hen géén ORV. “Veel huishoudens zijn afhankelijk van twee inkomens”, zegt Dirk-Jan Noordhoek, accountmanager bij Allianz . “Valt er één weg, dan is de impact groot. Dat geldt overigens niet alleen voor huiseigenaren, maar zeker ook voor huurders.”

ZZP’ers: een structureel ongedekte groep

Een andere groep die structureel buiten de boot valt als het gaat om nabestaandenbescherming bestaat uit zzp’ers. Met 1,2 miljoen zelfstandigen is dit een substantiële groep zonder werkgeverspensioen of collectieve nabestaandendekking. “Voor zzp’ers is een ORV de meest toegankelijke manier om nabestaanden te beschermen”, volgens Jessica van Bentum-de Jong, deskaccountmanager bij Allianz. “Denk aan een zzp’er met een partner en twee kinderen: als die zzp’er wegvalt, mist het gezin ineens een inkomen. Een ORV vangt precies dat risico op.”

Aanvraagproces: perceptie versus realiteit

Ondanks de groeiende kwetsbaarheid daalt het aantal afgesloten ORV’s. Hoe kan dat? Van Bentum-de Jong: “In de praktijk merken wij dat klanten en adviseurs soms nog de perceptie hebben dat het aanvraagproces complex en tijdrovend is. We willen echt een ander geluid laten horen. Want de realiteit is dat het aanvragen van een ORV helemaal niet ingewikkeld hoeft te zijn. Wij hebben ons hele proces ingericht op de behoefte van de adviseur: zo eenvoudig mogelijk afsluiten, geen gedoe, minimaal werk.”

Jessica van Bentum-de Jong: "We willen echt een ander geluid laten horen."

"" Ontzorgen is de missie van Allianz . In de praktijk ziet dat er zo uit: in een paar korte stappen doet een adviseur een aanvraag, de klant doorloopt een gezondheidsverklaring van slechts negen basisvragen, en in 75% van de gevallen ontvangt de klant de polis binnen een kwartier.”

De slimme gezondheidsverklaring van Allianz

Dat veel klanten binnen een kwartier hun polis ontvangen wordt mede mogelijk gemaakt door de slimme gezondheidsverklaring ontwikkeld door Allianz. “Het is geen uitgeklede versie van een traditionele vragenlijst, het is een fundamenteel andere benadering. We zetten onze wereldwijde data en jarenlange ervaring in risicobeoordeling in om te bepalen welke vragen daadwerkelijk relevant zijn voor een verantwoorde acceptatie. We weten precies welke vragen ertoe doen en welke overbodig zijn”, legt Noordhoek uit. Het resultaat: een sneller acceptatieproces en minder administratieve last voor klant en financieel adviseur.

Nieuw adviseursportaal

Naast de keuze voor eenvoud en snelle acceptatie investeert Allianz ook in een modern adviseursportaal met real-time statusinzicht en automatische updates. Tegelijkertijd blijft persoonlijke bereikbaarheid een kernwaarde. Van Bentum-de Jong: “Als je belt, krijg je direct een specialist aan de lijn. Onze ORV-desk bestaat uit collega’s die zich uitsluitend met overlijdensrisicoverzekeringen bezighouden.”

Dirk-Jan Noordhoek: "Het is geen uitgeklede versie van een traditionele vragenlijst, het is een fundamenteel andere benadering."

Meer dan financiële bescherming

Een ORV gaat bij Allianz verder dan alleen een uitkering bij overlijden. Het doel is om klanten en hun nabestaanden zo goed mogelijk te ondersteunen in een moeilijke periode. “Standaard biedt Allianz een terminal illness-dekking”, vervolgt Noordhoek. “Verzekerden kunnen tot € 100.000 vervroegd laten uitkeren als voorschot, wat financiële rust geeft wanneer dat het hardst nodig is.”

Daarnaast is er rouwondersteuning via MentaVitalis. Nabestaanden krijgen kosteloos toegang tot begeleiding en coaching. Zo stopt de ondersteuning niet bij de uitkering, maar gaat die daarna juist door.

Waarde van een ORV

Volgens Allianz wordt de waarde van een ORV nog te vaak onderschat. Van Bentum-de Jong: “De ORV lijkt een simpel product, maar kan voor veel gezinnen het verschil maken. Juist daarom is het zo’n belangrijk vangnet. Het geeft nabestaanden financiële ruimte om door te kunnen met hun leven, in een periode waarin alles al onzeker is.”

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