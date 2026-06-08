Gesponsord Rabobank bouwt aan breed intermediairmodel

De zakelijke verzekeringsmarkt verandert in hoog tempo. Risico's worden complexer, klanten veeleisender en de druk op snelheid en voorspelbaarheid neemt toe. Wat vraagt dat van een intermediair? En hoe richt je je organisatie zo in dat je niet alleen meebeweegt, maar ook richting geeft? Zo pakte Rabobank het aan.

Rabobank Verzekeren & Pensioenen gelooft dat de toekomst ligt in het slim combineren van verschillende vormen van dienstverlening. De afgelopen vijf jaar is daarom gebouwd aan een model waarin digitaal gemak, advies, volmacht en makelaardij elkaar versterken.

Van opbouw naar een breed intermediairmodel

Waar in de beginfase de nadruk lag op inrichting en positionering, is de organisatie de afgelopen jaren verder geprofessionaliseerd. Processen zijn gestroomlijnd, rollen duidelijk belegd en de samenhang tussen de verschillende vormen van dienstverlening is versterkt.

Die rol van makelaardij als regisseur van complexiteit wordt alleen maar belangrijker”

Volgens Kirsten Duindam, head of Broking & Claims, is die ontwikkeling noodzakelijk. “Je ziet dat risico’s steeds minder vaak bij één verzekeraar passen. Dan heb je een model nodig waarin je kunt combineren en schakelen. Die rol van makelaardij als regisseur van complexiteit wordt alleen maar belangrijker. Rabobank positioneert zich daarmee nadrukkelijk als breed intermediairbedrijf met een stevige groeiambitie, waarin verschillende bedieningsvormen worden ingezet afhankelijk van de complexiteit van de klantvraag."

Digitale dienstverlening als belangrijke pijler

Digitale dienstverlening speelt een steeds grotere rol, mede voortbouwend op ervaringen in de particuliere markt in samenwerking met Interpolis. Klanten verwachten steeds vaker direct toegankelijke oplossingen, bijvoorbeeld via de Rabo App, ondersteund door servicekanalen waar nodig. Daniëlle Kuiper manager Execution Only Sales, licht toe: “Met gerichte keuzes en een sterke focus op onze proposities, processen en klantreizen hebben we de basis gelegd voor groei. De komende jaren zetten we vol overtuiging in op verdere versnelling.”

Met gerichte keuzes en een sterke focus op onze proposities, processen en klantreizen hebben we de basis gelegd voor groei”

Ook in het zakelijke segment groeit de behoefte aan digitale routes, constateert Ranobank. "Datagedreven werken, procesoptimalisatie en de inzet van technologie, waaronder ook AI en klantportalen, zorgen voor kortere doorlooptijden en meer consistentie. Tegelijk blijft er volop ruimte voor maatwerk, waar nodig."

Advies en bemiddeling voor het zakelijke segment

Naast digitalisering blijft persoonlijk advies onmisbaar, met name bij complexe risico’s en sectorspecifieke vraagstukken. Rabobank werkt daarom steeds meer met gespecialiseerde teams, gericht op sectoren of specifieke klantgroepen. Voor de grootste en meest complexe klanten is er Corporate Insurance, waar diepgaande markt- en klantkennis samenkomt. Binnen dat speelveld vervult Rabo Assurantie Makelaardij (RAM) een belangrijke rol. Duindam hierover: “ Op het snijvlak van samenwerking tussen advies en inkoop komen klant-, markt- en vakkennis samen om tot de best mogelijke oplossing te komen.”

Voor de meer gestandaardiseerde risico’s biedt het volmachtbedrijf BlauwOranje Assuradeuren (BOA) uitkomst. Adri van Leeuwen, manager BOA: “ Door duidelijke kaders en sterke processen kunnen we zorgen voor meer snelheid én slagkracht, juist in het belang van onze adviseurs en klanten.”

Adri van Leeuwen: "Meer snelheid én slagkracht, juist in het belang van onze adviseurs en klanten."

Ook de schadedienstverlening heeft een nadrukkelijkere plek gekregen binnen het totaalconcept. Gideon Pool, manager Claims RAM en BOA, benadrukt het belang daarvan. "Het doel is natuurlijk altijd het voorkomen van schade, maar als een schade zich dan toch voordoet is het zo belangrijk snel en goed te handelen. Je kunt het maar één keer goed doen.”

Een breed intermediair met groeiambitie

Met de combinatie van digitale dienstverlening, advies, makelaardij en volmacht heeft Rabobank een breed fundament gelegd. "Die mix maakt het mogelijk om klanten flexibel te bedienen in een markt die steeds complexer en veeleisender wordt. Juist die samenhang is de sleutel: niet één dominante bedieningsvorm, maar een geïntegreerd model waarin verschillende oplossingen elkaar versterken afgestemd op wat de klant op dat moment nodig heeft. Dat wordt steeds bepalender voor het succes van intermediairs in deze markt."

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