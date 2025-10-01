Gesponsord Vrijheid, collectiviteit en geen omzetafdracht: zo positioneert Freek Hypotheek zich in de markt

De hypotheekmarkt wordt gedomineerd door franchiseformules, maar steeds meer adviseurs kiezen voor een ander pad. Freek Hypotheek werkt als coöperatie zonder winstoogmerk, waarin vrijheid en collectiviteit centraal staan. Leden Paul van der Linden en Dennis van Lieshout vertellen waarom dit model voor hen werkt - en voor wie het nog meer interessant kan zijn.

Verschillende adviseurs besloten de afgelopen jaren het vertrouwde franchisenest te verlaten. Niet uit onvrede met hun werk, maar wel met de manier waarop ketens hen aanstuurden. Uit die behoefte aan meer vrijheid en minder kosten ontstond Freek Hypotheek , een coöperatie zonder winstoogmerk. Wat levert dat in de praktijk op? Dat vertellen Freek-leden Dennis van Lieshout (bestuurslid en eigenaar van twee vestigingen in Zuid-Nederland) en Paul van der Linden (lid van de marketingcommissie, vestigingen in Uden en Arnhem).

De overstap: zélf aan de knoppen

Voor Van Lieshout begon de reis in 2017 , toen hij samen met andere franchisenemers uit onvrede met stijgende kosten besloot een eigen pad te kiezen. “We hebben Freek bedacht deels vanwege de kosten bij onze vorige keten, maar vooral omdat het model van een coöperatie zonder winstoogmerk ons de kans gaf om weer zélf aan de knoppen te zitten.”

Van der Linden herkent dat gevoel. Hij werkte zestien jaar binnen Hypotheek Visie, maar voelde zich steeds minder thuis in een formule die van bovenaf bepaalde hoe het kantoor moest draaien. “We waren intussen met acht mensen en wisten prima zelf welke stappen nodig waren. Binnen Freek heb ik die vrijheid terug, terwijl ik toch deel uitmaak van een collectief. Het scheelt bovendien aanzienlijk in kosten.”

Geen omzetafdracht, wel collectieve slagkracht

Het meest in het oog springende voordeel van Freek is dat leden géén afdracht op hun omzet hoeven te betalen. In plaats daarvan betalen ze een vast maandbedrag. Volgens Van der Linden is dat overzichtelijker en eerlijker. “Je weet precies waar je aan toe bent. De bijdrage gaat naar gezamenlijke zaken zoals de website en collectieve inkoop. Voor marketing schakelen we specialisten in en kan ieder kantoor zelf bepalen of en wanneer het meedoet aan een campagne.”

Van Lieshout vult aan: “Het grote verschil is dat er geen hoofdkantoor met winstoogmerk is dat mee-eet uit de omzet. Wat je betaalt, zie je terug in concrete ondersteuning. De rest blijft bij je eigen vestiging.”

Ondernemerschap is leidend

Die vrijheid vertaalt zich ook in de dagelijkse praktijk. Bij een franchise worden vaak landelijke campagnes uitgerold die niet altijd passen bij de lokale situatie. Freek-leden kunnen daarentegen zelf kiezen. Van der Linden: “Bij mijn vorige formule kreeg ik soms een grote campagne over me heen terwijl ik het al hartstikke druk had. Nu beslis ik zelf of ik instap. Het geeft veel rust en ruimte om de dingen op míjn manier te doen.”

Tegelijkertijd profiteren leden van elkaars kennis. Tijdens ledenvergaderingen en commissies is er volop kruisbestuiving. “We kunnen sparren over complexe vraagstukken of regelgeving”, zegt Van Lieshout. “Maar niks wordt opgelegd. Het ondernemerschap blijft leidend.”

Klantrelatie voor de lange termijn

Bij de oprichting van Freek stond één principe centraal: de klantrelatie moet niet stoppen na het tekenen van de hypotheek. Dat sluit naadloos aan bij de werkwijze van Van der Linden. “Wij werken met serviceabonnementen en hebben elke twee jaar actief contact met onze relaties. Vaak levert dat geen directe nieuwe omzet op, maar het zorgt wel dat klanten blijven en hun kinderen later ook bij ons aankloppen. Zo bouw je een duurzame portefeuille op.”

Ook Van Lieshout benadrukt dat dit bij Freek in het DNA zit: “Het gaat ons niet alleen om productie, maar om klanten jarenlang te begeleiden. Dat past beter bij de rol van financieel planner.”

Echt advies blijft mensenwerk

De hypotheekmarkt is volop in beweging: ook hier dringen nieuwe technologieën door, al gaat dat volgens Van Lieshout minder hard dan in andere branches. “Eerlijk gezegd vind ik dat geen ramp, juist persoonlijk advies maakt het verschil.” Van der Linden is het daarmee eens: “AI kan processen versnellen en fouten verminderen. Toch zal het echte advies mensenwerk blijven. Een klant zegt A, maar zijn blik verraadt B – dat vang je niet met technologie. Juist in levensgebeurtenissen zoals overlijden, scheiding of gezinsuitbreiding blijft persoonlijke begeleiding onmisbaar.”

Niet achteroverleunen

Niet elk kantoor past automatisch binnen het Freek-model. Van Lieshout schetst drie doelgroepen: “Ervaren assurantieadviseurs die hun hypotheekactiviteiten willen uitbouwen, makelaars die naast verkoop ook hypotheekadvies willen aanbieden, en franchisenemers die de hoge afdrachten zat zijn. Voor een echte eenpitter is het minder geschikt; je moet wel actief ondernemen en eigen traffic genereren.”

Van der Linden knikt instemmend: “Dit is geen formule waarbij je achterover kunt leunen en wachten op leads. Je investeringen kunnen lokaal meer opleveren, maar je moet er zelf werk van maken.”

Elkaar scherp houden

Waar staat Freek over vijf jaar? Beide mannen glimlachen. “Hopelijk zitten wij dan iets vaker op de golfbaan”, grapt Van Lieshout. “Maar serieus: de ambitie is een gezonde landelijke spreiding zonder de persoonlijke touch te verliezen.”

Het belangrijkste vindt Van der Linden dat de leden samen de kwaliteit hooghouden en elkaar scherp houden. “Freek groeit stap voor stap, maar altijd met behoud van de coöperatieve gedachte. Dat maakt ons duurzaam onderscheidend in deze markt.”

Dit artikel is gesponsord door Freek Hypotheek .