Van Luijk start coöperatieve franchise. 'Weinig jonge aanwas, wel veel talent'

Waar coöperaties binnen de verzekeringswereld niet ongewoon zijn, is binnen het hypotheekadvies juist het tegenovergestelde het geval. Desondanks is financieel planner en hypotheekadviseur André van Luijk van plan om een coöperatieve franchise op te richten: Expertdesk Van Luijk Coöperatie. Hij is nu op zoek naar gelijkgestemde adviseurs die zich bij hem aan willen sluiten.