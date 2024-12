Diefstal van een motorrijtuig: dit vergroot de kans op terugvinden

Het is belangrijk om snel actie te ondernemen bij de diefstal van een auto, motor of ander motorrijtuig. Maar niet alle verzekeraars, gevolmachtigden, assurantieadviseurs en klanten weten precies wat zij moeten doen. Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) heeft daarom de juiste stappen op een rij gezet. Zij benadrukt het belang van snelle diefstalsignalering, omdat een gestolen motorrijtuig vaak binnen enkele uren het land uit kan zijn.

De eerste 24 uur na de diefstal zijn cruciaal voor het terugvinden van het motorrijtuig. Wanneer een gekentekend motorrijtuig (bijvoorbeeld een auto of motor) in Nederland is gestolen, is het daarom van belang om direct het Landelijk Aangifteloket Gestolen Voertuigen (AGV) van de politie op 088-66 28 288 te bellen. Vervolgens informeer je zo snel mogelijk de verzekeraar. Mandy Harmsen, operationeel medewerker bij VbV, legt uit: “Het AGV neemt de aangifte op en zorgt ervoor dat het motorrijtuig binnen een halfuur na diefstalmelding zowel nationaal als internationaal als gestolen staat geregistreerd.”

De reden hiervoor is helder: “Een gestolen motorrijtuig verlaat vaak snel het land. Als het direct geregistreerd wordt als gestolen, kan het nog opgespoord worden via bijvoorbeeld snelwegcamera’s met automatische kentekenplaatherkenning (ANPR), wat de kans op terugvinden vergroot.”

Gezamenlijk initiatief van schadeverzekeraars

Stichting VbV is een gezamenlijk initiatief van alle Nederlandse schadeverzekeraars aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars. Het doel van de stichting is voertuig gerelateerde criminaliteit en fraude voorkomen en bestrijden.

VbV vertegenwoordigt de belangen van de schadeverzekeraars en is actief betrokken bij het aangifteproces, het terugvinden en terugbezorgen van gestolen motorrijtuigen. Zo werkt zij al meer dan 30 jaar nauw samen met de RDW (Dienst Wegverkeer) en de politie.

Informatie klopt vaak niet

Helaas is de communicatie van verzekeraars, gevolmachtigden en assurantieadviseurs over gestolen motorrijtuigen niet altijd duidelijk. Soms is die incompleet of zelfs onjuist. Dat blijkt uit onderzoek van VbV. Harmsen: “De informatie op websites van verzekeraars, het internationaal verzekeringsbewijs – IVB, ook wel de groene kaart genoemd – en in de polisvoorwaarden klopt vaak niet of is verouderd. Soms worden nog oude telefoonnummers gebruikt, of ontbreekt de informatie geheel.”

Tips om diefstal te voorkomen Parkeer motorrijtuigen zoveel mogelijk op een verlichte parkeerplaats.

Plaats een gps-tracker in het motorrijtuig. Hiermee voorkomt men geen diefstal, maar het motorrijtuig is wel makkelijker terug te vinden.

Plaats een alarmsysteem. Bijvoorbeeld een voertuigvolgsysteem, een beveiligingssysteem of een startonderbreker.

Duurdere motorrijtuigen zijn af fabriek al voorzien van een alarmsysteem. Maar wanneer dieven eenmaal weten welk type systeem er in welk type voertuig zit, slagen ze er vaak in de werking te omzeilen. Daarom adviseert stichting VbV eigenaren om zelf een extra, goedgekeurd alarmsysteem met CCV-Keurmerk in te bouwen.

Bij keyless auto’s kunnen dieven met apparatuur het signaal van de smart key naar de auto onderscheppen en versterken, en zo de auto openen en ermee wegrijden. Dit heet relay attack. Bewaar de smart key daarom altijd ver van de voordeur, of doe hem in een metalen kistje. Of plaats er speciale batterijen in die na een paar minuten in ruststand geen signaal meer uitzenden. Hoe diefstalgevoelig is het motorrijtuig? Kijk op: www.autodiefstalcheck.nl.

Diefstalcommunicatie Advies

Daarom heeft stichting VbV het Diefstalcommunicatie Advies ontwikkeld. Afgelopen zomer is dit verspreid onder alle Nederlandse schadeverzekeraars. Harmsen: “We hopen dat verzekeraars het advies ook delen met hun assurantieadviseurs en gevolmachtigden. Zo wordt de kans op terugvinden vergroot, en de schadelast en het persoonlijk leed van gedupeerden verminderd.”

Margreet Jansen, communicatieadviseur bij VbV, benadrukt het belang van duidelijke informatie voor consumenten. “Wanneer iemand googelt op 'auto gestolen' en de naam van zijn verzekeraar, dan moet hij of zij snel de juiste informatie kunnen vinden. Veel consumenten weten namelijk niet wat ze moeten doen. Sommigen denken nog dat ze het algemene nummer van de politie moeten bellen, maar bij het Landelijk Aangifteloket Gestolen Voertuigen (AGV) werken ook politiemedewerkers, die meteen de aangifte in behandeling nemen.”

Ook melding doen bij alleen WA-verzekering

Ook als de eigenaar van een vermist motorrijtuig alleen WA-verzekerd is (dus niet tegen diefstal), blijft het belangrijk om snel aangifte te doen. Jansen: “Niet alleen omdat dit de kans op terugvinden vergroot, maar ook omdat de verzekeraar op de hoogte gebracht moet worden. Die zet dan – tijdelijk – de verzekering stop. En stel dat de dief met de auto een boete krijgt of een ongeluk veroorzaakt, dan wilt u daar als eigenaar niet voor opdraaien.”

Andere procedure bij diefstal bromfietsen

Bij diefstal van bromfietsen, scooters, speed pedelecs en andere gekentekende brommobielen geldt een andere procedure. Harmsen: “Vermissing hiervan kan direct online gemeld worden via de website van stichting VbV . De volgende stap is dan online aangifte doen bij de politie .”

Wanneer keert de Vereende uit?

Als een motorrijtuig bij de Vereende tegen diefstal/verduistering is verzekerd, dan vergoedt de Vereende de waarde van het motorrijtuig vóór de diefstal of de verduistering 30 dagen nadat de diefstalmelding is gedaan. Daarvoor moet de verzekeringnemer wel aan een aantal voorwaarden voldoen: De Vereende moet alle informatie hebben ontvangen, en bij haar gebruikelijke onderzoek naar de diefstal geen onregelmatigheden hebben geconstateerd.

De verzekeringnemer draagt na 30 dagen het eigendom van het motorrijtuig aan de Vereende over en geeft daarbij ook het complete Nederlandse kentekenbewijs, het tenaamstellingsbewijs, het overschrijvingsbewijs (als van toepassing) en de sleutels. Motorrijtuig teruggevonden?

Als het motorrijtuig binnen 30 dagen is teruggevonden, dan wordt het overgedragen aan de verzekeringnemer. Wanneer het motorrijtuig is beschadigd door de diefstal, dan vergoedt de Vereende de reparatiekosten van de schade. Wordt het motorrijtuig na 30 dagen teruggevonden, dan kan de eigenaar het – afhankelijk van de staat waarin het verkeert – terugkopen. De eigenaar betaalt dan het bedrag dat de Vereende heeft uitgekeerd. Wil de eigenaar dit niet, dan zorgt de Vereende voor verkoop of afvoer van het motorrijtuig naar een sloopwerkplaats.

Feiten en cijfers

Stichting VbV houdt cijfers bij van gestolen en teruggevonden motorrijtuigen. En die laten, althans gedeeltelijk, goed nieuws zien. Want het aantal vermiste of gestolen gekentekende motorrijtuigen daalt. In 2019 werden er nog 23.826 motorrijtuigen gestolen; in 2022 was dat aantal gedaald tot 20.946. In 2024 (t/m oktober) waren het er 18.022, dus gemiddeld 1.800 per maand.

Helaas vormen bedrijfswagens en motorfietsen de uitzondering op deze positieve trend. In 2023 nam het aantal gestolen bedrijfsauto’s ten opzichte van het jaar ervoor met 7% toe; het aantal gestolen motoren groeide met 12%.

Vaker en sneller teruggevonden

Steeds meer gestolen motorrijtuigen worden teruggevonden. In het eerste kwartaal van 2019 kwam slechts 42% van de gestolen voertuigen weer terecht; in het derde kwartaal van 2023 was dit percentage gestegen naar 46%.

Bovendien worden voertuigen steeds sneller opgespoord. Het aandeel van voertuigen dat binnen 30 dagen weer boven water kwam, groeide van ongeveer 10% in het eerste kwartaal van 2019 naar 35% in het vierde kwartaal van 2023. Van de teruggevonden motorrijtuigen in het eerste half jaar van 2024 was 42% in gemiddeld 25 dagen weer terecht.

Oudere motorrijtuigen

Je zou denken dat de nieuwste en duurste motorrijtuigen het vaakst gestolen worden. Jansen: “Dat is niet het geval. Dit heeft er ongetwijfeld mee te maken dat nieuwe voertuigen steeds beter beveiligd zijn. Dieven richten zich daarom op de net iets oudere modellen. In de periode van 2019 tot nu hadden de meeste gestolen motorrijtuigen de bouwjaren 2015 t/m 2019, met een piek bij 2017.”

Naar het buitenland of gestript

“Vroeger werd een auto nog wel eens gepikt door een gelegenheidsdief”, gaat Jansen verder. “Tegenwoordig zijn het vaak rondtrekkende bendes, internationaal georganiseerd. Ze rijden rond en stelen soms in opdracht. De vraag uit ‘de markt’ bepaalt welke merken en typen voertuigen worden ontvreemd.”

De meeste motorrijtuigen verdwenen de afgelopen vijf jaar dan ook naar het buitenland: maandelijks gingen er gemiddeld 488 motorrijtuigen naar Duitsland, 318 naar België, 165 naar Polen en 9 naar Frankrijk. Daarnaast worden veel gestolen voertuigen compleet gestript en van onderdelen ontdaan.

