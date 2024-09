Partnerparade AMdag 2024. In de spotlights: De Goudse

In deze serie richten we de spotlights op verschillende partners die op 5 november aanwezig zijn op de AMdag in de Fabrique in Utrecht. Deze week richten we onze aandacht op De Goudse, dat dit jaar haar honderdjarig jubileum viert.

De Goudse op de AMdag Voor De Goudse is de AMdag hét jaarlijkse evenement binnen de financiële dienstverlening. Het evenement biedt De Goudse dan ook de ideale gelegenheid om hun relaties te ontmoeten en informatie uit te wisselen. Dit jaar bevindt de stand van De Goudse zich in de 'Nieuwe Fabriek', waar het de ruimte deelt met partners als Voordegroei en VCSW. Dit biedt bezoekers de kans om ook kennis te maken met deze partners en zo meer te leren over hun proposities. De AMdag is voor De Goudse zo een mooie dag om partijen bij elkaar te brengen en de samenwerking te versterken. AMdag 2024 Meld je nu aan! 'Lang leve een nieuwe eeuw' Op 2 april 2024 vierde De Goudse een mijlpaal: het honderdjarig bestaan van hun eerste polis, destijds opgemaakt door de toen 22-jarige Geert Bouwmeester. Dit historische moment willen ze graag met hun relaties vieren op de AMdag. Daarnaast willen ze ook kijken naar de volgende eeuw. Wat moet er gebeuren om die samen zo goed mogelijk in te vullen? Dit gesprek wil De Goudse graag aangaan. Het thema voor de stand zal dan ook zijn: 'Lang leve een nieuwe eeuw'. Over De Goudse De Goudse helpt bedrijven, ondernemingen en particulieren met het omgaan met risico's. Dit doen zij door samen met adviseurs inzicht en advies te geven in risico's en door (verzekerings-)oplossingen te bieden voor het beperken van deze risico's. De primaire focus ligt daarbij op MKB-bedrijven en ondernemers. Daarnaast richten zij zich ook op specifieke branches die deskundigheid en gespecialiseerde kennis vereisen. In de particuliere markt is De Goudse actief in segmenten waar zij een onderscheidende rol kunnen spelen en bestaande klanten kunnen ondersteunen bij hun persoonlijk risicomanagement.