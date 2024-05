Waarom jouw organisatie partner moet worden van de AMdag

De AMdag is niet alleen hét event waarop het intermediair elkaar ontmoet, maar ook de dag waarop jouw organisatie rechtstreeks in contact kan komen met deze financieel adviseurs. Als partner van de AMdag krijg je de kans om je te verbinden met dit hoogwaardige event, zodat je wordt (h)erkend als autoriteit en expert binnen je vakgebied.

Als partner van de AMdag staat jouw organisatie midden in het bruisende hart van de verzekeringsbranche. Met directe exposure op het evenement, inclusief prominente vermelding van je logo in onze communicatie-uitingen, ben je maximaal zichtbaar onder een publiek dat bestaat uit meer dan 1.800 verzekeringsprofessionals.

Neem deel aan het Insights Café!

Als partner krijg je daarnaast de kans om actief aan het evenement deel te nemen in het Insights Café, waar we weer een verdiepend, inspirerend en dagvullend programma organiseren. En alsof dat nog niet genoeg is, biedt de AMdag je ook nog eens de ideale omgeving voor het leggen van waardevolle contacten en het verkennen van nieuwe samenwerkingsmogelijkheden binnen de sector.

Onze stand werd goed bezocht. Leuke nieuwe zakenpartners ontmoet, dit heeft geleid tot afspraken” — OOM verzekeringen

Kortom...

Waarom zou jouw organisatie partner moeten worden van de AMdag?:

Directe plaatsing van je merk in het kloppende hart van de verzekeringsbranche.

Aanwezigheid op de AMdag in diverse vormen.

Een verdiepend programma tijdens het Insights Café.

Aanwezigheid van je logo in onze communicatie-uitingen.

Volop ruimte om te netwerken en nieuwe contacten te leggen.

Wil je ook aanhaken als partner bij de AMdag? Laat dan hier je gegevens achter en dan nemen wij contact met je op.