Vergroot pakkans en investeer in fietsveiligheid

de Vereende

Volgens de laatste cijfers van het CBS zijn er in 684 mensen omgekomen in het verkeer in 2023. Dat zijn er 61 minder dan in 2022, maar elk verkeersslachtoffer blijft er één te veel. De Verkeersveiligheidscoalitie blijft daarom de noodzaak benadrukken van versnelde structurele investeringen in verkeersveiligheid.

