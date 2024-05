Gesponsord De uitbreiding van een bedrijf financieren

Wanneer de vraag naar diensten of producten bloeit, is het een gemiste kans om niet te denken aan bedrijfsgroei. Maar uitbreiden brengt uitdagingen met zich mee, vooral financieel. Hoe financiert jouw klant zijn of haar expansieplannen? De bank kan hierbij van dienst zijn.

Wanneer een bedrijfspand te krap wordt, is het tijd om te investeren in nieuwe locaties. Een zakelijke hypotheek biedt hiervoor een uitweg. Het aanvragen van deze financiering is eenvoudig, dankzij online procedures. Net als bij een persoonlijke hypotheek, zij het met enkele verschillen in voorwaarden. Een bankadviseur brengt de opties in kaart, de financiën van de ondernemer worden doorgelicht en een leenaanbod volgt. Accepteert de ondernemer het aanbod, dan stroomt het geld snel zijn of haar kant op. Informeer altijd bij meerdere banken voor het beste aanbod; ook een ondernemer hoeft niet per se klant te zijn bij een bank om een zakelijke hypotheek af te sluiten, wat nieuwe perspectieven biedt.

Overname van een ander bedrijf: financieringsstrategieën

Een alternatieve route naar bedrijfsgroei is de overname van een ander bedrijf. Dit vergt een andere financieringsbenadering, gezien de overname van activa én bedrijfsstructuren. Ook hier staat de bank paraat. Voor een bedrijfsovername bestaan drie financieringsvormen : een zakelijke lening, een MKB-borgstellingskrediet, of de GO-financiering. Een intermediair kan zich laten ondersteunen door de bank in het ontrafelen van de kosten, slaagkansen en ideale financieringsvorm. Zorg ervoor dat de ondernemer alle gegevens van het eigen bedrijf en het over te nemen bedrijf paraat heeft; hoe meer data, hoe scherper het inzicht in de haalbaarheid van de overname.

Onverwachte financiële opties

Ondernemers die willen groeien, maar niet weten hoe, kunnen hun bank raadplegen, want vaak zijn er meer financieringsmogelijkheden dan gedacht. Soms blijken zij een financiering te kunnen verkrijgen waar ze zelf niet op rekenden. Een intermediair kan daarin van betekenis te zijn, door de klant te vertellen om niet te hoeven aarzelen in het maken van een afspraak voor verdere verkenning. De bank staat klaar om kritisch te kijken naar de bedrijfscijfers en mee te denken over de reikwijdte van de uitbreidingsplannen.

Dit artikel is gesponsord door ABN AMRO