Gesponsord Verhuizen, stress en verzekeringen

'Ik weet niet hoe andere mensen dit doen, maar ik vind verhuizen vreselijk en erg stressvol', schrijft Raylison Vidal, acceptant bij de Vereende. 'Mijn partner en ik hebben samen een nieuwbouwwoning gekocht. Na vijftien lange maanden van bouwen en klussen in de woning is het eindelijk zover: het begin van mijn nachtmerrie eh.. ik bedoel de dag dat we gaan verhuizen.' Hij legt uit welke verzekeringen de revue passeren in deze bijzonder drukke tijd.

Verhuizen is een spannende fase in het leven, en voor veel mensen is het ook een stressvolle gebeurtenis maar ook iets waar de meeste mensen zich op verheugen (zeker als ze voor het eerst gaan samenwonen).

Tijdens het proces van klussen en verhuizen zijn er veel zaken waar men aan of over moet (na)denken. Kies ik verf of behang? En in welke kleur? Wordt de badkamer op tijd geleverd? Heb ik de adreswijziging doorgegeven aan alle instanties (zoals gemeente en bank) en aan vrienden en familie? Heb ik het internet- en/of tv-abonnement al geregeld? De gas-, water- en elektriciteitstanden van mijn oude huis al doorgegeven? En heb ik al mijn verzekeringen goed geregeld?

Verhuizen en verzekeringen

Door een verhuizing veranderen tal van zaken, die mede van invloed zijn op de verzekeringen en verzekeringsbehoeften . Enkele voorbeelden die intermediairs met hun klanten kunnen doornemen:

1. Inboedelverzekering

Een inboedelverzekering is essentieel om persoonlijke eigendommen te beschermen tijdens het verhuisproces en daarna. Deze verzekering dekt schade aan en diefstal of verlies van bezittingen.

Met de verhuizing kan de waarde van de inboedel veranderen, omdat nieuwe of meer spullen worden aanschaft of juist spullen van de hand zijn gedaan. Het is daarom van belang om te bepalen of het nodig is de verzekering aan te passen.

2. Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering beschermt tegen mogelijke schadeclaims die kunnen voortkomen uit ongelukken tijdens de verhuizing. Denk aan situaties waarbij vrienden, die helpen met verhuizen, gewond raken of schade aan andermans eigendommen veroorzaken. Voor wie gaat samenwonen voor de eerste keer is het belangrijk dat de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering hier ook op is aangepast. Dat voorkomt onverwachte kosten.

3. Woonhuisverzekering

Bij eigen woningbezit is het belangrijk om de woonhuisverzekering te updaten bij de verhuizing. Deze verzekering dekt schade aan de nieuwe woning door een onverwachte gebeurtenis, zoals brand- en waterschade. Het is belangrijk om na te gaan of nieuw te plaatsen zonnepanelen of een laadpaal/wallbox plaatsen is meeverzekerd op de polis en de klant daarover te informeren.

4. Autoverzekering

Als een auto meegaat naar de woonplaats, moet een adreswijziging worden doorgeven aan de autoverzekeraar. Dit kan leiden tot een premiewijziging, tarieven kunnen namelijk variëren afhankelijk van de postcode.

5. Overlijdens­risico­verzekering

Bij een verhuizing kan de woonsituatie veranderen, bijvoorbeeld van een huurhuis naar een koophuis, of naar een duurder of goedkoper huis. Bij een koophuis eist de hypotheekverstrekker meestal een overlijdensrisicoverzekering, maar ook bij een huurhuis is het vaak nuttig om die te sluiten. Daarmee kunnen dierbaren financieel beschermd zijn, zelfs na overlijden. Want degenen die achterblijven hebben dan te maken met kosten die ze mogelijk niet kunnen betalen. Bij een verhuizing is het daarom goed om te kijken of een overlijdensrisicoverzekering nuttig is, of dat deze moet worden aangepast.

Gemeente

Het melden van een verhuizing bij de gemeente is niet alleen een administratieve formaliteit; het heeft ook gevolgen voor zaken als belastingen, mogelijke subsidies en bijvoorbeeld ook de stemlocatie bij verkiezingen. Door het nieuwe adres tijdig door te geven, worden alle overheidsinstanties op de hoogte gesteld en hun correspondenties naar het juiste adres gestuurd. De gemeente werkt de gegevens bij in de basisregistratie personen (BRP), waarmee zaken als belastingaangifte, pensioen, zorgverzekering en eventuele gemeentelijke heffingen de juiste update krijgen.

Verhuizen kan heel stressvol zijn en onderstreept het belang van een goede bescherming van alle bezittingen met de juiste verzekering. De verzekeringsadviseur kan de klant ontzorgen door samen te kijken of de huidige polissen nog geldend zijn en de gewenste dekking bieden, te adviseren als nieuwe verzekeringen nodig blijken en te helpen in het maken van keuzes op basis van de nieuwe, specifieke situatie.

Dit is een partnerbericht van de Vereende. Bekijk het partnerdossier .