Single source of truth: Romeo breidt Accelerate uit met een adviesmodule

Romeo Financiële Diensten gaat het eigen CRM-platform Accelerate binnenkort uitbreiden met een adviesmodule. Directeur Martin Keegstra en manager sales en marketing Daniël Nieuwenhuizen leggen uit waarom: "Wij spelen in op de wens van het intermediair en bieden hiermee als eerste een volledig cloudbased en compleet geïntegreerd systeem."

De serviceprovider is actief met diverse merken, waarvan Huismerk wellicht de bekendste is. Aangesloten adviseurs kunnen gebruikmaken van het digitale platform Accelerate , maar dat wordt ook apart aangeboden als CRM- en workflowoplossing voor hypotheekadviseurs. Het platform biedt tot nu toe alles om het hypotheekproces van begin tot eind in vast te leggen, behalve één onderdeel: het advies.

Advies blijft essentieel

Daar komt binnenkort verandering in, kondigt Keegstra aan. Het is een volgende stap op weg naar volledige digitalisering van het hypotheekproces. “Vanuit ICT-perspectief bekeken zou je een hypotheek vandaag de dag volledig geautomatiseerd kunnen regelen. We hebben minder producten dan 15 jaar geleden en veel maatwerk is er niet meer bij. Toch blijft een hypotheek een complex financieel product met een langjarige financiële verplichting. Ga maar na: we lenen gemiddeld vier ton om een huis te kopen. Dat is heel veel geld en daar moet je dus ook goed over geadviseerd worden. Advies blijft dus een

essentieel onderdeel van de hypotheekaanvraag.”

Goede IT-basis

Romeo gaat bij integreren in Accelerate ook niet over één nacht ijs. “Wij werken sinds de start volgens de platformgedachte”, geeft Keegstra aan. “Dat is enerzijds het intermediair ondersteunen in de dagelijkse praktijk: jij doet het advies, wij doen de rest. Door activiteiten op het gebied van bemiddeling over te nemen en door te faciliteren dat de adviseur compliant kan werken – ook op het gebied van de privacywetgeving en klantbeheer. Je hebt te maken met wettelijke en gewenste nazorg. Een goede invulling van deze nazorg vraagt om het opbouwen van een relatie met je klant en zorgen dat je structureel contact hebt, zodat je actief kunt inspelen op veranderingen in zijn of haar situatie. Daar leveren wij toegevoegde waarde in. Dat vereist een goede ICT-basis.”

Efficiëntie is noodzaak

Behalve toegevoegde waarde op adviesgebied biedt een goed IT-platform ook efficiëntie. “Ook wij moeten zorgen dat de kostprijs van onze dienstverlening acceptabel blijft. Een consument betaalt sinds 2013 de advies- & bemiddelingskosten rechtstreeks aan de adviseur en die liggen nog steeds gemiddeld rond de 2.000 euro, ondanks alle prijsstijgingen die er de afgelopen tien jaar zijn geweest. We moeten als keten dus efficiënter zijn om rendabel te kunnen blijven. Precies dát is het uitgangspunt waarop wij ooit Accelerate zijn gaan bouwen.”

Met Accelerate zijn de acceptatie- en bemiddelingswerkzaamheden al volledig geautomatiseerd. Als een klant een afspraak heeft gepland, komt hij nu ook al in Accelerate terecht met een eigen klantportaal, legt Nieuwenhuizen uit. “Het volledige proces van onboarding tot aan nazorg dekken we daarin af, behalve het advies zelf. Na de onboarding maakt de adviseur vandaag nog een uitstapje naar een adviespakket, waar de verzamelde data in wordt geïmporteerd. Vanaf de HDN-aanvraag volgt het proces weer in Accelerate. We zijn dat uitstapje nu aan het integreren in het platform.”

De integratie van advies in Accelerate biedt diverse voordelen: er hoeft geen data meer te worden uitgewisseld met een extern pakket, waardoor je een zogeheten single source of truth krijgt: een centraal punt waar de data is vastgelegd. “En het wordt ook goedkoper als je als adviseur nog maar op één platform werkt, met één certificaat en één inlog.”

Partnerschap met Yellowtail

De adviessoftware heeft Romeo niet zelf ontwikkeld. “We hebben gekozen voor een partnerschap met Yellowtail”, zegt Keegstra. “Die heeft onlangs softwareleverancier ADPI overgenomen en toegevoegd aan het Hypact-adviesplatform. Wij gaan vooral gebruikmaken van hun rekenkernen die de basis vormen voor het berekenen van de maximale hypotheek en product-vergelijkingen. We gaan die gefaseerd invoeren in een eigen user-interface binnen Accelerate. Daarin komt ook een adviesrapportgenerator met diverse motivatieteksten die de adviseur op weg helpen.”

De keuze voor het partnerschap is met name ingegeven door kostenbesparing, want met een eigen pakket moet je alle wet- en regelgeving, veranderingen in producten en rentewijzigingen zelf onderhouden. Keegstra: “Wij kiezen ervoor om onze energie niet te steken in het continu blijven sleutelen aan eigen adviessoftware, maar in het bouwen aan een optimaal adviesproces voor onze bijna 3.000 gebruikers. Zo kunnen we de kosten laag houden en een beter aanbod doen aan het intermediair.”

Alles op één plek

Romeo heeft onder het intermediair – ook de niet-aangesloten kantoren – gepeild wat hun

wensen zijn en daaruit kwam onder meer naar voren dat ruim driekwart behoefte heeft aan een adviespakket dat is geïntegreerd in het CRM-systeem. Een andere wens is dat het adviespakket cloudbased is. “Aan die twee wensen komen wij met deze toevoeging aan Accelerate tegemoet”, zegt Nieuwenhuizen. “En de data staan op één plek. De systemen zijn van kop tot staart geïntegreerd. Belt de klant met een wijziging, dan hoef je die maar één keer door te voeren.”

Goede nazorg vraagt om het opbouwen van een relatie met je klant.” — Martin Keegstra

Accelerate is niet alleen beschikbaar voor de bij de Huismerk -formule aangesloten kantoren, voegt Nieuwenhuizen toe. “Ons platform is voor iedereen beschikbaar die het wil gebruiken. Het intermediair kan bij ons dus ook alleen Accelerate afnemen.”

Eerste kwartaal live

Het vernieuwde platform zal in het eerste kwartaal van 2024 live gaan. “Overigens kun je er dan nog steeds voor kiezen om je eigen adviespakket te blijven gebruiken”, zegt Keegstra. Wie wel overstapt, hoeft niet alle adviesdata te migreren vanuit zijn oude adviespakket. “Het adviesrapport gaat wel mee over. En als je de actuele data in Accelerate hebt zitten, heb je alles wat je nodig hebt.”

Nieuwenhuizen wijst nog op de toegevoegde waarde van een totaal geïntegreerd hypotheekproces met het oog op privacywetgeving. “Als een klant verzoekt om wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens, kun je daar eenvoudiger aan voldoen, omdat alles in één omgeving staat.” De rekenkernen worden bovendien ge-audit zodat de kwaliteit gewaarborgd is.

En de prijs? Die wil Keegstra nog niet kwijt. “Maar hij ligt onder het tarief dat de meeste adviseurs gewend zijn te betalen.”

