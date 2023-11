'Ik ben de hypotheekbuddy van klanten'

Interesse tonen, snel reageren en in mogelijkheden denken. Het zijn de ingrediënten waarmee financieel adviseur Michiel Minneboo van Hyppe een sterke band opbouwt met zijn klanten. "Klanten komen altijd bij mij terug", zegt hij. Samen met Remco van Bakel, key accountmanager bij Aegon Hypotheken, gaat hij in gesprek over de hypotheekmarkt, klantenbinding en advieskansen.

"Ons advieskantoor Hyppe heeft kantoren in Blaricum, Hilversum en Huizen", vertelt Michiel. "Van oudsher is dat een geliefde regio waar mensen wonen die vaak ver boven modaal verdienen. Dat zien we terug in onze portefeuille. Er wordt hier nog steeds veel gekocht. Ook hebben we zeer regelmatig te maken met schenkingen van ouders aan hun kinderen. Daarnaast willen steeds meer klanten hun huis verduurzamen. Zonnepanelen, warmtepomp… het hele rataplan. En worden er seniorenwoningen gebouwd? Dan gaan die als warme broodjes over de toonbank. Want door de vergrijzing is de seniorendoelgroep groot. Veel senioren willen comfort. Ze willen een onderhoudsvrij, duurzaam huis met lage energielasten. Bovendien kunnen ze vaak de overwaarde van hun huidige woning benutten als ze een nieuwe woning kopen."

Remco ziet deze ontwikkelingen ook voor een groot deel terug bij andere advieskantoren. "En wat opvalt: afgelopen jaren was het verdienmodel van hypotheekadviseurs gericht op oversluiten van lopende hypotheken en het afsluiten van nieuwe hypotheken voor aankoop van woningen. Dat is grotendeels verleden tijd. Op dit moment is het belangrijk dat adviseurs de achterdeur dichthouden. Oftewel: zich richten op bestaande klanten. Dat kan alleen als je in beeld blijft bij klanten. Als je nooit iets van je laat horen, zit je niet top of mind bij ze als ze je nodig hebben."

Hypotheekbuddy

Michiel beaamt dat aandacht voor klanten essentieel is. "Klanten komen altijd bij mij terug. Dat heeft verschillende redenen. Zo toon ik interesse vanaf het eerste moment dat ik een klant ontmoet. Ik wil klanten echt leren kennen. Wat zijn hun drijfveren? Hun hobby’s? Hebben ze een partner, kinderen? Dit schept een band. Daarnaast ben ik altijd goed bereikbaar. Klanten mogen mij zeven dagen per week WhatsAppen."

Wij willen adviseurs na het afsluiten van een hypotheek ondersteunen bij hun beheer en zorgplicht.” — Remco van Bakel

"Nu hoor ik je denken, zeven dag per week? Tja… Ik vind dit een verslavend beroep. Ik reageer altijd binnen drie uur. Ook in het weekend. Ik ben de hypotheekbuddy van klanten. Neem bijvoorbeeld vorig weekend. In het nieuws was dat de grens voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) omhoog gaat vanaf het nieuwe jaar. Dan stromen de WhatsApp-berichten binnen. Ik reageer direct en denk meteen met klanten mee."

Advieskansen

Over direct reageren gesproken, dat is een van de redenen waarom Michiel graag samenwerkt met Aegon. "Aegon is goed bereikbaar en reageert altijd vlot. Als ik vragen heb, gebruik ik vaak de chatfunctie op de Aegon Intermediair Portal (AIP) . Via de chat krijg je snel en adequaat antwoord. En je kunt de chat opslaan. Dat doe ik regelmatig, zodat ik de informatie kan delen met mijn klanten. Ook handig in AIP: de advieskansen. Hier kun je in één oogopslag zien welke kansen er zijn voor welke klanten. Denk bijvoorbeeld aan klanten die hun pensioenleeftijd naderen of klanten waarvan hun rentevaste periode afloopt.

Of ik nog ideeën heb voor het doorontwikkelen van AIP? Het zou ideaal zijn als ik standaardklantenbrieven in AIP kan vinden, inclusief het logo van ons kantoor. Onderwerpen voor de standaardbrieven zijn bijvoorbeeld naderend pensioen, huis verduurzamen en einde rentevaste periode. Als Aegon dat toevoegt aan de advieskansen, wordt mijn leven echt makkelijker."

Remco heeft goed nieuws voor Michiel. "In de toekomst willen we dergelijk marketingmateriaal meer en meer gaan aanbieden. Want AIP is een belangrijke portal voor adviseurs en Aegon. Niet alleen als het gaat om nieuwe hypotheken. Wij willen adviseurs na het afsluiten van een hypotheek ondersteunen bij hun beheer en zorgplicht. AIP is daar een ideale plek voor."

Vooruitdenken

Net zoals vele adviseurs houdt Michiel de ontwikkelingen in de hypotheekmarkt goed in de gaten. Hij denkt graag vooruit en is altijd op zoek naar kansen en verbetermogelijkheden. "Zo draaien we momenteel een pilot met een groot accountantskantoor. 35 procent van onze klanten is namelijk zelfstandig ondernemer. Dit vergt veel specialistische kennis en kunde. Daarom hebben we als pilot één dag per week een accountant op ons kantoor. Hij kan vragen van adviseurs snel beantwoorden, vooral als het ondernemers betreft. Zo bieden we een betere en snellere service."

Op het gebied van duurzaamheid voorspelt Michiel de komende jaren veranderingen. "Verduurzamen is hot topic . Energielabels gaan de komende jaren verschuiven. Wat nu energielabel A is, is straks energielabel C. Ik denk dat we toe moeten naar duurzaamheidsrapporten naast taxatierapporten. In andere woorden: geldverstrekkers financieren je huis, mits je investeert in het verbeteren van het energielabel van je woning."

Dit artikel is gesponsord door Aegon .