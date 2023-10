Rekenfout financieringsopzet kost hypotheekadviseur ruim 30.000 euro

Een hypotheekadviseur uit Overijssel ging zodanig de mist in met een financieringsopzet dat zijn klanten de bouw van hun woning moesten annuleren. Hoewel de adviseur positief had geadviseerd over de financieringsmogelijkheden, zag hij belangrijke kostenposten over het hoofd. Kifid oordeelt dat hij zowel annuleringskosten als de taxatie- en makelaarskosten aan de klanten moet vergoeden.