Maak de voordelen van duurzaamheid inzichtelijk (video)

Stel je voor: je krijgt een klant aan tafel, die een jaar na de koop van zijn nieuwe huis flink wil investeren in verduurzamen. Dat had natuurlijk beter direct bij de financiering geregeld kunnen worden. Dat scheelt een klant meestal veel geld. En zo zijn er meerdere redenen om duurzaamheid te bespreken. In dit blog lees je hoe je de voordelen inzichtelijk maakt voor jouw klant.

Dat doe je onder meer met deze video:

Een beter milieu, meer wooncomfort of een lagere energierekening: het verduurzamen van een woning heeft veel voordelen. Toch zien nog niet alle huiseigenaren verduurzaming van hun woning zitten. Het is daarom nuttig om je klanten te laten zien hoeveel hun totale woonlasten erdoor omlaag gaan. En hoe snel ze hun extra investering hebben terugverdiend.

Lagere energielasten

Veel verduurzamingsmaatregelen leiden direct tot een lagere energierekening. Bespreek als eerste de 'no regret'-maatregelen. Dit zijn eenvoudig door te voeren energiebesparende maatregelen (zoals vloer-, dak- en spouwmuurisolatie) met meestal een aantrekkelijke terugverdientijd. Een (toekomstige) huiseigenaar krijgt niet snel spijt van deze maatregelen! Naast deze 'no regret'-maatregelen zijn er ook grotere investeringen, zoals zonnepanelen of een warmtepomp. Deze maatregelen kosten wat meer en hebben een langere terugverdientijd, maar leiden tot forse besparingen op de energierekening.

Hogere woningwaarde en meer wooncomfort

Hoe duurzamer en dus zuiniger een huis is, hoe aantrekkelijker het is voor veel potentiële kopers en dus hoe hoger de woningwaarde wordt. Op die manier betalen investeringen in duurzaamheid zich vaak vanzelf terug; niet alleen via de energierekening, maar ook via de gestegen marktwaarde van het huis. Daarnaast zorgt verduurzamen ook nog eens voor meer wooncomfort.

Rentekorting

Woonnu maakt duurzaam wonen aantrekkelijk voor iedereen. Zo belonen ze je klant met een mooie rentekorting vanaf energielabel B. De korting wordt hoger naarmate het energielabel beter wordt. Een rentekorting geldt voor het hele hypotheekbedrag en voor de gehele looptijd van de hypotheek. Ook een labelsprong na aanvang (bijvoorbeeld van energielabel B naar A) krijgt de bijpassende rentekorting. Op die manier leidt verduurzamen ook via de hypotheek direct tot lagere woonlasten.

Helder zicht op de mogelijkheden

Wil je jouw klant een compleet financieel advies geven? Maak dan vooral gebruik van de handige tools en service. De verduurzamingcheck geeft binnen één minuut inzicht in de verduurzamingsmogelijkheden, inclusief meer informatie over de terugverdientijd. Ook maakt deze tool inzichtelijk hoe je klant profiteert van duurzaamheidskorting op de hypotheekrente.

Wil je klant nog meer zekerheid over de opbrengsten? Dan biedt Woonnu na de verduurzamingscheck ook de mogelijkheid om een duurzaamheidsadvies 'op maat' aan te vragen bij haar partner Susteen.

Wil je klant verduurzamen? Dat kan! En wel op een heel gemakkelijke manier. Je klant wordt volledig ontzorgd, alles wordt geregeld. En als hypotheekadviseur hoef je geen verduurzamingsexpert te zijn. Daar zijn experts voor.



Wil je meer weten over de handige verduurzamingsroute van Woonnu? Bekijk dan hier meer .

Woonnu helpt met een gratis verduurzamingsrapport, energieadvies voor iedereen, slimme financiering en partners die het uitvoeren; dit alles onder het motto 'Verduur-Samen'.

Dit artikel is gesponsord door Woonnu .