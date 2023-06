Met de wasmachinedeur in huis vallen

Wie iets kapot maakt in het huis van een ander voelt zich daar vaak wat lullig bij. Zo ook deze man die, na zijn verjaardag met vrienden te hebben gevierd, nog even langs het huis van zijn echtgenote ging. Het spontane bezoek eindigde met een fikse rekening. Tevergeefs probeerde hij deze via zijn AVP bij Aegon vergoed te krijgen.