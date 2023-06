Verjaring woonlastenpolis blijft bedenkelijke goudmijn voor London General

Consumenten die ooit een woonlastenverzekering als koopsompolis sloten vergeten dat. Omdat de regels omtrent de verjaring van een claim slecht aansluiten op dergelijke verzekeringen, bijten consumenten in het stof. Een klant van London General Insurance was te laat en liep ruim een kwart miljoen euro mis. De rechtbank in Utrecht helpt hen niet, ze krijgen slechts een rekening van bijna 9.000 euro aan proceskosten.