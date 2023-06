AMpodcast Achter de Gevel - Zakelijkeverzekering.nl

Het overnamenieuws vliegt je om de oren op AMweb. Synergie, schaalvoordeel, private equity: in alle beroering zou je bijna vergeten dat Nederland vol zit met kleine, onafhankelijke assurantiekantoren. Vaak met een eigen pand en etalage in een dorpsstraat. Wie zijn dat? In de nieuwe podcast Achter de Gevel gaat AM op zoek naar deze ondernemers. Hoe kijken zij aan tegen de ontwikkelingen in de adviesbranche?