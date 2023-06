Echtpaar overlijdt gelijktijdig, erfgenamen ontvangen dubbel verzekerd kapitaal

Erfgenamen van een echtpaar dat een overlijdensrisicoverzekering had afgesloten van 150.000 euro, dachten dat ze konden rekenen op een totale uitkering van 300.000 euro. Dit omdat het echtpaar gelijktijdig was overleden. De intermediair van Quantum Leben AG had een andere lezing van de voorwaarden, maar de erfgenamen kregen gelijk van de Geschillencommissie.