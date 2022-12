ABN Amro te streng; hypotheekklant is eerder van BKR-registratie af

ABN Amro was te strikt bij een klant die haar hypotheek in 2015 niet meer kon betalen. De bank wilde haar gegevens tot februari 2025 vastleggen bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Ze stapte echter naar Kifid en met succes: over twee maanden is de registratie verleden tijd.