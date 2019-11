Midglas glasverzekeraar: uniek door aanbieden hoogwaardig directherstel

Jurgen Quaars, algemeen directeur van Midglas glasverzekeraar gaat, in aanloop naar AMdag 2019, dieper in op de ontwikkelingen in de niche glasverzekeringen.

Wat vindt u een opvallende ontwikkeling in de verzekeringsbranche en wat zijn jullie uitdagingen?

“Wij zijn een authentieke Nederlandse verzekeraar, al 108 jaar actief als glasverzekeraar en met meer dan 800.000 risicoadressen verreweg de grootste glasverzekeraar. We werken met korte lijnen en hebben oprechte interesse in onze businesspartner. De intermediairs waar wij mee samenwerken, kennen onze mensen en omgekeerd. We merken dat die kleinschaligheid wordt gewaardeerd in tijden dat de afstand jegens buitenlandse verzekeraars groter wordt. Al is Rhion Digital hier een positieve uitzondering op. Goed dat zij samen met Maas Lloyd de Nederlandse volmachtmarkt, die qua aanbieders consolideert, betreden.”

Vernieuwende partij

“Als verzekeraar zijn we actief in een conservatieve branche en dienen we onszelf continu uit te vinden. Dit blijft een uitdaging, maar wij zijn een vernieuwende partij en volgen alle (technologische) ontwikkelingen dan ook op de voet. Ik durf ook wel te stellen dat wij op het gebied van IT forse stappen hebben gezet en toepassingen hebben ontwikkeld in de keten die ervoor zorgen dat glasherstel soepel blijft verlopen. Zo hebben wij MarketScan een toepassing laten ontwikkelen die ervoor zorgt dat wij een snel en actueel bestand van verzekerde risicoadressen hebben in het volmachtkanaal. Door data realtime inzichtelijk te hebben in het volmachtkanaal, kunnen wij direct afwikkelen zonder dekkingscontrole achteraf.”

Hoe gaat Midglas in 2020 het verschil maken?

“Midglas is echt uniek in de combinatie verzekeren met directherstel. Wij zijn binnen onze niche de enige verzekeringsmaatschappij die met De Glaslijn een inhouse 24/7 meldkamer beschikbaar hebben om schades af te wikkelen. Dat levert zowel tussenpersonen als klanten een enorm voordeel op.”

Uit onderzoek blijkt dan ook dat er qua klanttevredenheid nog een enorm opwaarts potentieel is voor directherstel. Echter, terwijl in de landen om ons heen maar liefst 60% ‘in natura’ wordt hersteld, geldt dat in Nederland op dit moment nog maar in 15% van de gevallen. Quaars ziet het als persoonlijke missie om die ratio te verhogen.

Rompslomp uit handen nemen

“Klanten die alleen maar het geld ontvangen zijn namelijk veel minder tevreden, omdat ze daarmee het probleem niet krijgen opgelost. Het ontbreekt de relaties namelijk aan een netwerk om de schade te laten herstellen, waardoor ze de coördinatie van de schadeafwikkeling echt als een belasting ervaren. Juist op dat gebied maken wij echt het verschil. Wij hebben wél een landelijk netwerk van professionele herstellers om alle rompslomp en naweeën van een glasschade uit handen te nemen. Door de prijs- en kwaliteitsafspraken die we met ons herstelnetwerk hebben gemaakt, realiseren we bovendien de schadelastreductie tot wel 40%, waardoor we concurrerende premies kunnen bieden.”

Hoe gaat Midglas zich onderscheiden ten opzichte van concullega’s?

Quaars begint direct over twee belangrijke kernwaarden van Midglas, te weten ondernemerschap en vernieuwen. “Ik zeg altijd: Bij de drang naar vernieuwing moet je het oude dat werkt bewaren. Toch zijn we niet bang voor nieuwe ideeën maar juist voor oude. We bouwen verder aan een nog bestendiger verdienmodel voor de komende tien jaar. Wij willen als glasverzekeraar waarde blijven toevoegen en werken hard onze producten aan te passen op veranderende klantwensen. Ik durf wel te stellen dat we hierin echt leidend zijn in de markt. We benutten kansen waar we ze zien en zijn blij met de waardering van onze relaties. Glasverzekeraars zijn over het algemeen niet top-of-mind, maar het lukt ons heel goed relevant te blijven in onze niche.”

Groei in krimpende markt

Quaars is trots dat de ontwikkeling die Midglas heeft doorgemaakt gezien en gewaardeerd wordt en dit de laatste jaren heeft geresulteerd in een mooie groei in een krimpende markt. “We zien de toekomst als zelfstandige nicheverzekeraar positief tegemoet en streven er echt naar dat de markt niet meer om ons heen kan.”

Dit artikel is gesponsord door Midglas.