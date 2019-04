Ondernemer zoekt met vastgoedbelegging naar rendement

Van alle klanten met een Woonfonds Verhuurhypotheek is 40 procent ondernemer. De bank bemerkt een stijgende interesse in investeren in vastgoed onder deze groep. Michel Lindenburg, ondernemerspecialist bij FinaForte, herkent dit beeld en schetst een profiel van ondernemende klanten die een bestemming zoeken voor hun bedrijfswinsten. Woonfonds speelt met ruime acceptatiecriteria in op de groeiende vraag.

Voor veel ondernemers is de stap van spaarrekening naar vastgoedbelegging relatief klein, zo stelt Michel Lindenburg. ”De gemiddelde ondernemer is eerder bereid risico’s te nemen dan mensen in loondienst. Bovendien hebben veel ondernemers in de huidige economie het nodige kapitaal ter beschikking. Geld dat niet direct nodig is voor het financieren van de bedrijfsactiviteiten. De lage rente zorgt er mede voor dat ondernemers hier een andere bestemming voor zoeken. Een vastgoedbelegging moet zorgen voor extra vet op de botten en een appeltje voor de dorst.”

Ruime acceptatiecriteria voor ondernemers

Het afsluiten van de Woonfonds verhuurhypotheek is in principe mogelijk voor iedere ondernemer die drie jaar of langer actief is. Maikel van der Looij, acceptant bij Woonfonds, geeft een toelichting op de specifieke acceptatiecriteria:

Voormalig dienstverband

”Wat betreft het arbeidsverleden en voormalig dienstverband kijken we vooral naar de relevantie tussen het eerdere werk en de ondernemingsactiviteiten. Als een stukadoor een slagerij runt, draagt dit beperkt bij aan de acceptatie. Het is anders wanneer de ondernemer aantoonbaar kennis en een netwerk heeft opgebouwd in dezelfde branche.”

Overwinst

”Overwinst mag tot maximaal 50 procent meetellen. De berekening wordt gemaakt over de gemiddelde overwinst uit de afgelopen drie jaren. Voor de inzet van de overwinst is het overigens noodzakelijk dat de ondernemer een meerderheidsbelang heeft. Bij een bv-structuur zijn cijfers van de holding en maximaal 1 werkmaatschappij het uitgangspunt.”

Negatief eigen vermogen

”De invloed van een negatief eigen vermogen hangt onder meer af van de timing. Was er drie jaar geleden sprake van een negatief eigen vermogen maar is daarna een duidelijk stijgende lijn merkbaar? Een dergelijke situatie biedt meer mogelijkheden dan pijnpunten in het meest recente jaar. Voor onze acceptanten is vooral het verhaal achter de cijfers belangrijk. De vraag die we aan de adviseur stellen is ‘Waarom zou Woonfonds de financiering moeten accepteren?’. Hij of zij kent de situatie van de ondernemer het best en we laten ons graag overtuigen.”

Wat heeft Woonfonds adviseurs nog meer te bieden?

”Voorop staat dat onze ervaren acceptanten niet aan de zijlijn blijven maar actief meedenken over de mogelijkheden”, geeft Van der Looij aan. ”Door de actieve begeleiding vanuit Woonfonds kunnen ook adviseurs met minder ervaring in woningverhuur hun klanten goed bedienen. Naast de persoonlijke bijdrage van onze acceptanten bieden we diverse tools en documentatie ter ondersteuning. Naast de actieve rol hechten we belang aan flexibiliteit richting de koper. Zo rekent Woonfonds geen kosten als de klant toch besluit af te zien van de transactie. Kosteloos annuleren kan tijdens het hele proces, tot aan het ondertekenen bij de notaris toe. Ook voor het doorvoeren van wijzigingen worden geen administratiekosten gerekend. Gunstig bij onder andere het omzetten van een aflossingsvrije hypotheek naar een annuïtaire lening.”

Details

Voor verdere details over de Woonfonds Verhuurhypotheek: klik hier. Direct contact met acceptanten is mogelijk via 013 461 20 20 of per mail via adviseurs@woonfonds.nl.

Dit artikel is gesponsord door Woonfonds.