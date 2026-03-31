Pensioenverzekeraar Allianz: 'De aanbeveling is het echte rapportcijfer'

In de Performance Monitor 2025 van IG&H krijgt slechts één pensioenverzekeraar hogere rapportcijfers dan in 2024. Allianz verruilt daarmee een bronzen podiumplaats voor een zilveren plek. Maar het meest veelzeggend: het intermediair geeft Allianz de hoogste NPS in de markt.

“Als adviseurs ons blijven aanbevelen, in een sector waar vertrouwen onder druk staat, dan zegt dat meer dan welke ranking ook”, vindt Hans Visser, commercieel directeur Leven, Pensioen en Inkomen bij Allianz. “Een aanbeveling verdien je niet met marketing, maar met samenwerking die rust brengt en richting geeft. Pensioenadviseurs ervaren ons als de partij waar ze het liefst zaken mee doen. Dáár gaat NPS voor mij over: bevelen ze ons aan? Het antwoord is steeds vaker ‘ja’ en dat willen we blijven waarmaken.”

Bereikbare experts die doorpakken

Een aspect van de dienstverlening dat hoge rapportcijfers krijgt, is het accountmanagement. Allianz Pensioen maakt hier een sprong van een half punt naar een 8+. Volgens Visser komt dat vooral door de menselijke factor. “We zijn er voor het intermediair. We zijn bereikbaar, vriendelijk en oplossingsgericht. En nog belangrijker: onze accountmanagers hebben mandaat. Ze kunnen beslissen en dat versnelt alles.”

Ook de processen scoren hoog. “Meestal moet goed accountmanagement slecht lopende processen compenseren. Bij ons lopen ze gelijk op. Waar processen kloppen én mensen kunnen doorpakken, ontstaat aanbevelingsbereidheid.”

Intermediair‑first: de basis onder NPS

“Wij doen op pensioengebied niets buiten het intermediair”, zegt Visser. “We omzeilen de adviseur nooit, denken mee, stellen proactief vragen en maken maatwerk mogelijk.” Voor adviseurs zijn juist ervaringen van werkgevers cruciaal. “Na een overstap wil je geen gedoe. Nieuwe klanten zijn positief verrast over hoe soepel het bij ons gaat. Dat voedt het vertrouwen in ons.”

Die soepele ervaring komt mede door een gespecialiseerd implementatieteam dat overdrachten strak begeleidt. “Met het oog op de WTP ondersteunen we adviseurs in marktverkenning en voorbereiding. Dat geeft rust in een veranderende markt.”

Eager om waarde te leveren

Allianz Pensioen houdt de ambitie hoog. “We vernieuwen onze digitale portalen, versterken de binnendienst en investeren in nog meer inhoudelijke contactmomenten met intermediairs.” Die energie voelt men in de markt ook, zo blijkt uit een opmerking van een adviseur in het IG&H‑onderzoek: “Je merkt bij Allianz dat ze echt willen. Ze zijn eager om meer te bieden dan alleen goede producten en tarieven.”

Die reactie typeert het gevoel richting Allianz. Dat is internationaal weliswaar een grote en gevestigde naam, maar als pensioenverzekeraar in Nederland is Allianz nog relatief jong. “Juist daarom vechten we voor elke aanbeveling”, verklaart Visser. “NPS is ons kompas: het laat zien of onze inzet ook echt wordt ervaren.”

Impact maken waar het echt telt

Hij wijst tot slot op de meest waardevolle eigenschap, het beleggingsbeleid van Allianz. “Met een eigen team van experts bouwen we aan consistentie en een koersvaste strategie voor de lange termijn . Het lijkt vanzelfsprekend, maar in pensioen is rendement een van de meest bepalende factoren: één procent extra kan richting dertig procent meer pensioen opleveren. Precies daarom gaan we voor impact op dat wat echt telt, de pensioenpot van de deelnemers.”

Samen winnen: het sport‑DNA van Allianz

“Allianz is wereldwijd partner van de Olympische en Paralympische Spelen en in Nederland van het Watersportverbond”, vertelt Visser. “Sport staat voor samenwerken, focussen en elke dag beter worden. Die mentaliteit leeft bij ons. En net zoals in sport win je nooit alleen: onze resultaten ontstaan in samenwerking met het intermediair.”

Met het team, de energie en de expertise wil Allianz dit jaar naar de eerste plaats in het performanceonderzoek. “Maar belangrijker is dat adviseurs ons blijven aanbevelen. Op die ene vraag — zou je Allianz aanbevelen? — moet het antwoord vanzelf ‘ja’ zijn.”

Dit artikel is gesponsord door Allianz .