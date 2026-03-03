Gesponsord 'Inkomen na pensioen altijd toetsen bij hypotheekadvies'

Bij een hypotheekadvies moet je altijd het Inkomen na pensioen toetsen. En niet alleen pas tien jaar voor de pensioendatum. Dit stelt Paul Bänziger van Centraal Beheer, in aanloop naar het jaarlijks evenement 'Beterweters blikken vooruit' dat op 25 maart plaatsvindt. "De bewustwording omrent pensioen moet echt omhoog."

Paul Bänziger, senior manager Commercie bij Centraal Beheer, is een van de Beterweters die onder leiding van Astrid Joosten in gesprek gaat over de ontwikkelingen in de woning- en hypotheekmarkt. Paul breekt nu al graag een lans voor het onderwerp pensioen.

'De bewustwording omtrent pensioen moet omhoog '

Op dit moment moet een hypotheekadviseur tien jaar voor de pensioendatum het pensioeninkomen meenemen in zijn toetsing. “Ik zou graag zien dat dit bij elke hypotheek voor de hele looptijd wordt gedaan”, aldus Bänziger. “Ook DNB heeft dit hoog op de agenda staan.”

Uit onderzoek dat Centraal Beheer vorig jaar liet uitvoeren , bleek bovendien dat miljoenen Nederlanders niet klaar zijn voor later en dat ze onvoldoende voorbereid zijn op hun pensioen. “Alle reden om tijdens een hypotheekgesprek het doorkijkje naar later te maken. En kijk meteen ook even of een eventuele aflossingsvrije hypotheek nog passend is. Zo help je klanten echt verder.”

Een spannend jaar voor hypotheken

Met een nieuw kabinet dat aantreedt, wordt het weer een spannend jaar voor hypotheken. Is het einde voor de aflossingsvrije hypotheek nu echt nabij? Wordt de hypotheekrenteaftrek verder afgebouwd? En welke mogelijkheden krijgen jongeren om een eigen huis te kunnen kopen? Gerenommeerde experts bespreken de ontwikkelingen in de live tv-uitzending. En ze laten geen kans onbenut om hun mening te geven. "Wil je als adviseur in een uurtje op de hoogte zijn van de meest recente ontwikkelingen in de woning- en hypotheekmarkt, dan mag je deze uitzending niet aan je voorbij laten gaan", stelt Centraal beheer.

Beterweters live tv-uitzending met Astrid Joosten

Tijdens het live tv-debat legt Astrid Joosten de experts van Beterweters het vuur weer na aan de schenen. Verwacht pittige discussie en onderbouwde meningen. Alex Erlings reageert vanuit de adviespraktijk. En Harrie Jan van Nunen, voorzitter SEH, gaat zeker een duit in het zakje doen. Nieuw aan tafel dit jaar is Lianne Hans die vanuit het kadaster trends en ontwikkelingen volgt. Paul Bänziger ten slotte waakt er voor dat ook het onderwerp pensioen zeker de revue passeert.

Schrijf je in en kijk gratis Centraal Beheer organiseert 'Beterweters blikken vooruit' voor de zesde keer in Apeldoorn. De tv-uitzending is voor iedereen gratis live te volgen. Kun je niet op de dag zelf? Schrijf je dan toch in. Je ontvangt ook een link om de uitzending terug te kijken. Meld je hier aan.

Dit artikel is gesponsord door Centraal Beheer.