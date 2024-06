AMmagazine, editie 74 2024

Het laatste AMmagazine is uit en kun je nu ook online lezen! NHG, ASN, Triodos, Nationale Waarborg, overnames, Movers & Shakers in de branche: alles staat erin!

Delen

De bomvolle zomereditie van AMmagazine staat in het teken van het thema Wonen. In de breedste zin van het woord, welteverstaan. Heb je het over duurzaam wonen, dan denk je ASN en Triodos : check. Antoinette Kalkman van Nationale Waarborg is blij met het feit dat hun bankgarantie in 2023 12% sneller werd gesteld, maar is ook kritisch op de hypotheekadviseur die géén verzekering afsluit bij een bankgarantie.

Spotr , winnaar van de NVGA AM Innovatieprijs, komt uitgebreid aan het woord en ook de AMverzekeringsrally 2024 sjeest voorbij in deze uitgave. Alle reden om eens lekker door deze 74ste editie heen te bladeren dus!