'Volgende stap' en 'fanshop' verstrekker: de 1 aprilgrappen 2024 in de branche

2 april, the day after… Het aantal 1 aprilgrappen voorafgaand aan het Paasweekend was misschien lichtelijk minimaal, maar inmiddels hebben ook Dazure en Harrie-Jan van Nunen van Veldsink een duit in het spreekwoordelijke zakje gedaan. Met name laatstgenoemde had iedereen goed te pakken. Een bescheiden rondje langs de financiële velden.

Ieder jaar op 1 april de goegemeente voor de gek houden: het is een sport waarin sommige partijen zich bijzonder bedreven tonen en – soms – een Olympisch niveau aantrekken.

Coolblue bijvoorbeeld, die dit jaar 1 april tot de Nationale Belletjetrekdag heeft uitgeroepen (inclusief sticker op die vermaledijde videodeurbel). Hema is ook behoorlijk bedreven, vorig jaar nog met de doorgroeiromper voor volwassenen en daarvoor onder meer met de binnenstebuiten boxershort ('de onderbroek van vandaag én morgen').

1 aprilgrappen 2024 in de branche

Naar traditie, kunnen we inmiddels wel zeggen, kon hypotheekverstrekker Munt 1 april niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Ook juridische bijstandsverlener BrandMR was er dit jaar vroeg bij.

Dazure en Harrie-Jan van Nunen van Veldsink zagen hun kans op de befaamde eerste van april juist schoon. Hoewel in het geval van Dazure het vooral om de cynische toon draait. De boodschap zelf is vooral bloedserieus.

Een geniaal concept: verzekeren

‘Dazure bedenkt geniaal concept, gebaseerd op crowdfunding: vóóraf geld inzamelen en uitkeren aan wie het nodig heeft. Ze noemen het: verzekeren .’ Aldus een bericht op de LinkedIn-pagina van de bedenker en ontwikkelaar van overlijdensrisico- en inkomensverzekeringen.

Een boodschap op 1 april met een behoorlijk cynische ondertoon dus. Toegegeven: wel wat serieuzer dan een onderbroek die je twee dagen kunt dragen of een likeur van Zaanse mayonaise , maar daarmee niet minder op zijn plaats.

Want Dazure maakt zich zorgen, om het dalende aantal mensen dat een orv afsluit. En de gigantische impact daarvan op de levens van weduwen/weduwnaars en de kinderen. #eenorvisgeengrapje luidde dan ook de toepasselijke hashtag.

‘Tijd voor iets nieuws!’

Mensen die precies op 1 april ‘iets nieuws’ aankondigen, zonder concreet te vertellen wát dan: kijk uit met ze! Harrie-Jan van Nunen, hypotheekexpert en directeur bij Veldsink, kondigde met een ietwat beteuterd gezicht aan op LinkedIn dat het ‘tijd was voor een volgende stap’. Hij had zelfs zijn laptop al ingeleverd, gaf hij te kennen. Verrassend: hij was pas net een paar maanden directeur Product en Innovatie Hypotheken!

Harrie-Jan van Nunen op 1 april

Wat zijn volgende stap precies zou zijn, dát hield Van Nunen, eveneens blogger bij AM , nog even voor zich. Wilde je als eerste op de hoogte zijn van zijn nieuwe uitdaging? Dan hoefde je alleen maar zijn bericht te liken, of er even op te reageren.

Nou, dat gebeurde massaal. 250 likes/steunbetuigingen/lachende emoji’s en bijna zestig comments later maakte Van Nunen bekend wat voor nieuws hem te wachten stond: een nieuw thuiswerkscherm! Gezien de omvang ervan uitstekend geschikt voor het betere breedteadvies, schat de redactie van AM zo in.

Harrie-Jan van Nunen op 2 april

Fanshop Munt

Als onafhankelijk hypotheekadviseur met een trui van je favoriete voetbalclub aankomen is toch een beetje alsof je je puber dan maar de kastanjes uit het vuur laat halen. En die strandbal van Oad, tja, die bewijst vooral dat je veel te weinig de zon hebt opgezocht de afgelopen jaren.

Still uit video LinkedIn-pagina Munt : https://www.linkedin.com/company/munt-hypotheken/

Daarom komt Munt met een webshop. Want wie wil dat nou niet, een Munt-trui, -dopper, -sneaker, -zonnebril? Misschien gaat je onafhankelijkheid wel wat naar de haaien, maar het zorgt in ieder geval wel voor wat schwung in je adviesgesprekken, meldt Munt zelf op LinkedIn . Benieuwd wanneer de fanshop precies opent!

BrandMR moderniseert toga

Advocatenkantoor en juridisch hulpverlener BrandMR is na meer dan twee eeuwen inmiddels wel een beetje uitgekeken op die ouderwetse toga. Iedereen gelijk voor de wet, maar ook even oncomfortabel en niet-praktisch gekleed; zo is het dan ook wel weer. Kwestie van ‘helemaal klaar mee’, dus stellen ze een nieuw toga-ontwerp voor.

Foto op website BrandMR: https://www.brandmr.nl/in-de-media/brandmr-introduceert-moderne-advocatentoga/

Die lijkt nog het meeste op een one size fits all -sportshirt voor het bedrijfsvoetbaltoernooi, met twee zwarte en één witte baan. Maar, eerlijk: retro is het nieuwe modern, dus het ziet er behoorlijk blits uit eigenlijk! Aan het begin van de week gaat de wetswijziging vanuit BrandMR naar de Tweede Kamer, laat het kantoor weten op de eigen site . We houden de website van de Tweede Kamer in ieder geval in de gaten!

Spannende kalenders en boomwoningen

Tegenwoordig hebben starters misschien het gevoel dat ze ‘de boom in kunnen’ als ze naar de woningmarkt kijken, maar in 2021 hadden Woonfonds en Achmea daar met de boomwoninghypotheek óók al een oplossing voor bedacht, vlak voor 1 april!

Spanning op de woningmarkt; het bruggetje naar de spannende adviseurskalender van Munt in hetzelfde jaar is natuurlijk zo gemaakt. De hypotheekverstrekker riep adviseurs op om, voor het goede doel, eens flink zwoel in de camera te kijken. Een grapje met een gouden randje. Uiteindelijk kwam er inderdaad een adviseurskalender, hetzij iets minder zwoel én gratis bovendien. Munt nodigde iedereen die nieuwsgierig was geworden uit om te doneren aan Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis: daar werd meer dan vijfduizend euro mee opgehaald.