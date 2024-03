Gesponsord 'We bieden niet alleen comfort bij afsluiten, maar ook tijdens de wedstrijd'

Adviseurs willen het beste voor hun klant. Maar bij het regelen van een goed pensioen kom je al snel op onbekend terrein. Dan wil je kunnen vertrouwen op een ervaren expert met een product dat ook nog eens goed uit te leggen is. Een interview met Chris Zegers van Evi over de samenwerking met adviseurs.

Stel, ik ben een adviseur, wat is dan mijn voordeel van de combinatie Evi en Van Lanschot?

“Van Lanschot Kempen is van oudsher gericht op het opbouwen en het beschermen van vermogen voor klanten. Bij die focus hoort vakmanschap. En dat we dat al zo lang doen, namelijk sinds 1737, laat zien dat we er niet voor de korte termijn in zitten. Dat is interessant als je vermogen gaat opbouwen, want dan praat je over een lange horizon. Bij pensioen al snel over een periode van tien, twintig of dertig jaar. Dan lijkt het mij een enorm voordeel als je bij een partij zit die er al bijna driehonderd jaar is voor haar klanten en weet wat lange termijn betekent.”

En dan heeft Evi ook nog haar krachten gebundeld met Robeco.

“Met Kempen en Robeco verenigen we de twee bekendste Nederlandse fondshuizen, dat is een onderstreping van de expertise en onze focus op wealth management. We hebben een brede blik en bieden toegang tot specialistische kennis.”

Als ik een adviseur ben met een klant die vooral op prijs wil kiezen, moet ik daar in meegaan?

“Op prijs kiezen is zeker verstandig, want kosten maken een belangrijk deel uit van je performance op langere termijn. Dus ja, kijk daar goed naar. Uiteraard is het niet de enige afweging, je wilt het ook hebben over bereikbaarheid en ondersteuning in het administratieve proces bijvoorbeeld, daar zijn wij volledig op ingericht. Maar, als je pensioen gaat opbouwen blijft een scherpe prijs een van de belangrijkste bijdragers aan je rendement op de lange termijn.”

Evi is onderdeel van een private bank, ben je bang voor een te exclusieve uitstraling?

“Daar hebben we heel goed naar gekeken. Als je ons gaat vergelijken met onze collega-aanbieders, dan blijkt dat we verrassend scherp geprijsd zijn. Dus the proof of the pudding is in the eating , zoals de Engelsen zeggen.”

Welke risico’s loopt mijn klant bij het afsluiten van een pensioenproduct?

“Een concreet risico is de mogelijkheid dat iemand het geld acuut nodig heeft, maar er niet zomaar aan kan komen. Want dan rust er nog een fiscale claim op. Je krijgt dus fiscaal voordeel, maar bent flexibiliteit kwijt. Het is dus echt voor de lange termijn en omdat het ‘vast’ staat kijk je niet aldoor met een korte-termijnblik naar je pensioenpotje.

Ik weet dat veel pensioengeld, juist omdat dat voor langere termijn vast staat en er meestal periodiek wordt ingelegd, heel succesvol wordt belegd. Het is belangrijk dat klanten zich realiseren dat beleggen risico’s met zich meebrengt en ze een deel van de inleg kunnen verliezen. Vermogen opbouwen vraagt om volhouden, zeker in moeilijke tijden. Je doet vaak automatisch al wat er moet gebeuren

namelijk in een vast ritme inleggen en koers houden.”

Waarom bieden jullie adviseurs eigenlijk comfort?

“Dat is vooral door efficiënte processen en vragen te beantwoorden. Wij helpen hun klanten bij het openen van een rekening en beantwoorden vakkundig vragen om ze verder te helpen. Daarmee zorgen we dat er geen kostbare adviestijd verloren gaat. Dat biedt het comfort dat het goed zit, niet alleen bij afsluiten, maar ook tijdens de wedstrijd. Dat deel dat wij toevoegen nadat het product is

afgesloten, is een groot en onderscheidend voordeel denk ik. Onze mensen zijn alleen maar met wealth management bezig en met pensioenen. Die focus en kennis zijn een pluspunt.”

Jullie bieden een ‘Purple Membership’ aan advieskantoren. Wat houdt dit in?

“Het voordeel van dit lidmaatschap is de ondersteuning die je krijgt. Ook inhoudelijk op kennisgebied, mochten daar vragen over zijn. Als onafhankelijk financieel adviseur ga je een gebruikersovereenkomst met Evi van Lanschot aan. Die geeft je toegang tot het Adviseur Portaal. Een omgeving met handige tools als een jaarruimte calculator, de mogelijkheid om maatwerk offertes voor je klant op te stellen en de directe link naar onze mensen. Deze staan klaar voor adviseurs en klanten om vragen op te lossen en als een klant hulp nodig heeft bij het openen van een rekening. Ondanks onze efficiënte processen waarderen klanten de mogelijkheid om persoonlijk contact te hebben. Op al die momenten merk je dat we samen optrekken; dat definieert ons. Daarbij verwijzen we klanten die zich spontaan melden – bijvoorbeeld naar aanleiding van onze nieuwe landelijke campagne – indien gewenst door naar adviseurs met wie we deze gebruikersovereenkomst al hebben.”

In het kort, wat zijn de grootste voordelen van samenwerken met Evi?

“Nou, als je het moet samenvatten: een bewezen beleggingsdienstverlening tegen een scherpe prijs. We bouwen automatisch het beleggingsrisico tijdens de looptijd af, zodat je richting de pensioendatum minder risico loopt. Die tijd, liefde en aandacht en ons vakmanschap vind je niet alleen terug in het product, maar ook in de inrichting van de organisatie. Daarom werken we met een team relatiemanagers en bieden zo ontzorging. Onze insteek is een lange-termijnrelatie met zowel adviseurs als de klant. Die laatste krijgt in mijn ogen een topproduct. Daarnaast hoeven klanten die via een adviseur Evi Pensioenbeleggen openen geen eenmalige dienstverleningskosten te betalen.

Kijkend naar onze historie en achtergrond zou ik als adviseur met een gerust hart mijn klant-relatie met behoefte aan een eigen pensioen- potje toevertrouwen aan een partij die dat al heel lang doet en zichtbaar is gespecialiseerd.”

