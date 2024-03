AMmagazine, editie 73 2024

In het voorjaarsnummer van AMmagazine staan innovatie en digitalisering centraal. Aandacht is er onder meer voor de NVGA AM Innovatieprijs: een interview met de winnaar van editie 2022 en de vier genomineerden voor de prijs van 2024. Daarnaast aandacht voor de EU-verordening Dora die volgend jaar van kracht wordt. Liggen verzekeraars en volmachtbedrijven op schema? Verder onder meer reportages over energietransitie, een interview met Annemarie Rosebeek, cco van Alpina en de AM 25 talent 2023.