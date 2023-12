Gesponsord CO2-voetafdruk verkleinen: met duurzaam schadeherstel in plaats van vervanging

Een eigen netwerk in schadeherstelwerkzaamheden om meer controle te hebben over het proces, de kwaliteit en de kosten. Dat is de weg die Nationale-Nederlanden volgt. Zij werkt met vaste herstelpartners en heeft de ambitie om op elk adres in Nederland minstens drie opties te kunnen bieden, wat zorgt voor een gegarandeerde dienstverlening.

Nationale-Nederlanden heeft dit jaar het Zekerheidspakket Particulieren vernieuwd en verbeterd. Naast een digitaliseringslag zijn er verbeteringen doorgevoerd binnen de particuliere schadeverzekeringen zoals de opstal-, inboedel- en autoverzekeringen. De verzekeraar vindt het nu de hoogste tijd voor een volgende stap: duurzaam schadeherstel.

“Wij doen mee aan de Net Zero Insurance Alliance”, vertelt Hajo Hartman, ketenmanager Duurzaam Herstelteam. “Dit betekent in de praktijk dat we een bijdrage leveren aan het welzijn van mens en milieu. Het Duurzaam Herstelnetwerk is een fundamenteel onderdeel, waarmee we de CO 2 -voetafdruk verkleinen door bij schade te herstellen in plaats van te vervangen. Niet alleen is dit duurzamer, maar vaak ook sneller en met hetzelfde kwalitatieve eindresultaat."

Nationale-Nederlanden heeft gekozen voor een eigen herstelnetwerk, vertelt Hajo. “Wij hebben een uitgebreid netwerk opgericht van ruim 29 verschillende herstelpartners als aannemers, stukadoors, reconditioneerders, verhuizers en glasspecialisten. Zij zijn geselecteerd op kwaliteit, landelijke dekking en een keurmerk zoals GroenGedaan! Van spot-repair tot bouwkundig herstel en van glasschade tot lekdetectie: met ons Duurzaam Herstelnetwerk bieden wij klanten een snelle en goede duurzame oplossing.” De ambitie is om op elk adres in Nederland minstens drie opties te bieden, wat zorgt voor een gegarandeerde dienstverlening, zelfs als een herstelpartner tijdelijk minder capaciteit heeft.

Philip Koeling en Hajo Hartman: “Als team coördineren wij het netwerk en de herstelwerkzaamheden."

Kijkje achter de schermen

Het Duurzaam Schadeherstelteam van Nationale-Nederlanden bestaat uit twaalf enthousiaste medewerkers. Zij zijn vanaf de aanvraag tot aan de afhandeling full focus betrokken bij het herstelproces.

“Als team coördineren wij het netwerk en de herstelwerkzaamheden. Na de aanvraag zorgen wij dat de juiste hersteller snel beschikbaar is en tijd vrijmaakt voor de reparatie. Ons herstelnetwerk is 24/7 bereikbaar waardoor we binnen een dag het contact kunnen leggen tussen de hersteller en de klant. We voorkomen hierdoor dat een schade groter en groter wordt en beperken door deze snelle opvolging tegelijkertijd de schadefrustratie van de klant omdat ze simpelweg minder lang in de troep zitten”.

Naast korting op de premie bij de keuze voor duurzaam herstel, zijn er goede afspraken gemaakt met de partners binnen het netwerk. Een klant hoeft dan ook geen kosten voor te schieten of op een vergoeding te wachten. Dit zorgt voor een hoge klanttevredenheid én een stuk ontzorging van de verzekeringsadviseur.

“In de nasleep van de schadegebeurtenissen ervaren veel klanten stress. Het team van Nationale-Nederlanden speelt een cruciale rol in het bieden van ondersteuning en oplossingen, zoals na stormen Polly en Ciaran. Het is inspirerend om te zien hoe onze partners buitengewone inspanningen leverden om deze klanten efficiënt en effectief te helpen.”

Duurzame herstelwerkzaamheden

Philip Koeling, schade-expert van Nationale-Nederlanden, ziet een positieve groei in duurzaam herstelaanvragen sinds de lancering van het netwerk. “45 procent van de schades wordt op dit moment al op een duurzame manier gerepareerd. Dit is een verdubbeling ten opzichte van een jaar geleden. Volgend jaar verwachten we het herstelnetwerk nog vaker te kunnen inzetten en zestig procent van herstelbare schades duurzaam te behandelen. Bovendien zijn we van plan om ons netwerk uit te breiden met meer herstelopties, vanwege een toenemende vraag naar het herstel van beschadigde gietvloeren en de mogelijkheden om elektronica te repareren.”

45 procent van de schades wordt op dit moment al op een duurzame manier gerepareerd. ” — Philip Koeling

De meeste aanvragen die Nationale-Nederlanden tot nu toe heeft ontvangen, hebben betrekking op bouwkundige herstelwerkzaamheden, zoals schilder-, stuc-, tegel- en timmerwerkzaamheden en glasreparatie. “Een concreet voorbeeld is schade door inbraak(pogingen). In plaats van het vervangen van een volledig raam- of deurkozijn, zorgen onze herstelpartners voor een duurzame reparatie waarbij het bestaande kozijn er weer als nieuw uitziet. Naast de praktische ondersteuning geeft dit de klant toch ook een wat veiliger gevoel terug.

Lekdetectie vormt ook een aanzienlijk deel van het schadeherstel. Zo was er recent een schade waarbij een klant dacht dat al de koperen leidingen vervangen moesten worden. Na lekdetectie was de conclusie dat er maar één leiding lekte. Deze leiding kon door een ervaren loodgieter uit ons netwerk gesoldeerd kon worden. Hiermee werd bijzonder veel hak- en breekwerk voorkomen en kan de klant in de toekomst in alle rust de mogelijkheden bekijken voor een eventuele renovatie van het bestaande leidingwerk”.

Persoonlijke service: meer dan materieel

“Elke klant die wij helpen heeft een unieke schade, specifieke wensen en manier om met de situatie om te gaan. Ongeacht de situatie, ontzorgen we onze klanten snel en effectief samen met onze partners uit het Duurzaam Herstelnetwerk. Het mooie van ons werk is dat deze service om meer draait dan enkel de materiële uitdagingen. Wij zijn stuk voor stuk blij wanneer we niet alleen de schade snel hebben verholpen, maar ook de stress en zorgen hebben weggenomen bij de klant.”

Dit artikel is gesponsord door Nationale-Nederlanden .