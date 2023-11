Hoe een arbeidsongeschiktheidsverzekering Thomas hielp op werk- en privégebied

Ruim twintig jaar geleden begon Thomas Dupon zijn eigen dierenspeciaalzaak. Toen hij met benauwdheidsklachten en aanhoudende stress de medische molen inging, bleek hij COPD te hebben. Gelukkig had hij een arbeidsongeschiktheidsverzekering en kon er via maatwerk en persoonlijk contact gekeken worden naar wat hem zou helpen. Samen met Conny Pronk, zijn aanspreekpunt vanuit Klaverblad, doet hij zijn verhaal.

Conny: “Een chronische aandoening als COPD raakt niet alleen de gezondheid van een ondernemer, maar geeft ook zorgen over de toekomst van het bedrijf. Toen ik u aan de telefoon kreeg, wist ik al snel: ‘Deze meneer belt niet zomaar even’. Op dat moment merkte ik al snel dat u echt aan het tobben was en niet meer wist hoe het verder moest. Dat was zelfs over de telefoon voel- en hoorbaar.”

Thomas: “Eigenlijk was ik alsnog te laat met bellen en om hulp vragen. Ik had het probleem al een jaar, maar dacht telkens dat het wel beter zou worden. Zo’n diagnose hakt er geestelijk misschien nog wel meer in dan lichamelijk. Ik moest eerst accepteren dat ik COPD had en dat ik niet op dezelfde voet verder kon in mijn bedrijf. Hoe ik dan wel verder kon, zag ik simpelweg niet.”

Openstaan voor hulp

Conny: “In uw situatie werd al snel duidelijk dat u naast een uitkering vooral ruggensteun nodig had. Zoals van een bedrijfsadviseur die meekijkt om te zien wat er anders kan in uw bedrijf. Iemand die helpt bij het inzichtelijk maken van bepaalde werkwijzen en hoe de bedrijfsvoering anders ingericht kan worden. Ik vond het heel mooi om te zien hoe u hier voor openstond.”

Thomas: “Ook daarin moet je ondernemer zijn. Hulp aannemen en kansen pakken. Er zijn veel mensen op de wereld die het een stuk beter weten dan ik. Waarom zou ik daar níet naar luisteren? Gelukkig was er ook gelijk een klik met Hendrik Redmeijer (bedrijfsadviseur bij Athenos die Klaverblad had ingeschakeld). Dat was zo fijn. Hij gaf makkelijk toepasbare tips om mijn werk en tijd anders in te delen. Ook het takenpakket van mijn werknemers is aangepast.

Leren loslaten

Conny Pronk: "Het is mooi als je je als verzekeraar menselijk kunt opstellen en helpt bij het wegnemen van een stuk onzekerheid.”

Conny: “Hendrik zag bijvoorbeeld ook dat bij u de balans tussen werk en privé niet goed zat en door bepaalde aanpassingen in uw bedrijf door te voeren is die er nu weer wel. Ik vond het daarom mooi om te horen dat toen ik u laatst aan de telefoon had na uw vakantie, u aangaf dat u wel langer had willen blijven. Terwijl u normaal gesproken na een paar dagen al naar huis en uw bedrijf wilde. Als het gaat om die werk-privébalans, dan is dat echt winst.”

Thomas: Ja, dat ontspannen gevoel is heerlijk. Door het loslaten van bepaalde taken is er zo een hoop druk en stress weggenomen. Ook voor mijn vrouw en twee dochters. Er zit weer lucht in mijn onderneming én in mij. Nu heb ik meer tijd voor mijn gezin en een sociaal leven. Daarnaast heeft het mijn bedrijf ook echt verder gebracht. Het gaat ondanks die veranderingen hartstikke goed met ons en iedereen gaat elke dag met plezier naar zijn werk. Dat vind ik ook heel belangrijk. Als een klant onze winkel binnenkomt, dan wil ik dat hij die warmte binnen ons bedrijf voelt en dat wij er zijn om te helpen.”

Conny: “En zo staan wij er ook in als uw verzekeraar. De uitkering die we u bieden is slechts het nakomen van onze zakelijke afspraak. Het is juist mooi als je je als verzekeraar menselijk kunt opstellen en helpt bij het wegnemen van een stuk onzekerheid.”

Thomas: “Zo heb ik dat ook ervaren. Natuurlijk zit er ook een zakelijk aspect aan onze relatie, maar ik heb wel het gevoel dat ik contact heb met echte mensen. Het gaat altijd op een plezierige manier en daardoor zie ik de maandelijkse telefoontjes ook niet als belemmering. Uiteindelijk is het vooral om mij en mijn onderneming verder te helpen.”

Conny: “Het is goed om op die manier met elkaar in gesprek te blijven. Dan wordt duidelijk hoe de situatie zich ontwikkelt en waar de klant behoefte aan heeft. We houden altijd rekening met iemands persoonlijke omstandigheden en mogelijkheden, want maatwerk is zo belangrijk. Dat geldt ook voor alles wat wij als verzekeraar regelen als iemand arbeidsongeschikt raakt, zoals medische controles en specialistische onderzoeken. Als iets niet bijdraagt aan de situatie, dan doen we het ook niet.”

Thomas: “Het feit blijft dat ik COPD heb en dat het niet meer beter wordt, dat vind ik nog steeds heftig. Drie weken terug ben ik wel gestart met longrevalidatie. Ik hoop dat daar nog iets uit te halen valt. En wie weet wat voor medische technieken er in de toekomst nog ontwikkeld worden. Daarom zie ik de toekomst ook wel positief in, ik blijf gewoon vooruit kijken. Zo zit ik als mens én ook als ondernemer in elkaar.”

