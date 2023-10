Dirk Scheringa op AMdag in het hol van de leeuw: 'Ik kan alles pareren'

Redactie

Weinig personen in de financiële dienstverlening zijn zo controversieel als Dirk Scheringa. Voor velen werd hij de verpersoonlijking van alles wat er mis was in de branche. Weinigen leken rouwig om de ondergang van zijn imperium. We zijn inmiddels bijna vijftien jaar verder en het hoofdstuk is nog steeds niet helemaal gesloten. 28 november blikt Scheringa terug in het hol van de leeuw: de AMdag. En hij nodigt iedereen uit om vragen te stellen: "Ik kan alles pareren."

