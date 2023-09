Van Bruggen: hypotheekrente volgt ECB-verhoging nog niet

In de media wordt regelmatig geroepen dat de hypotheekrente omhoog gaat als de ECB haar rente verhoogt, stelt de Van Bruggen Adviesgroep in haar nieuwsbrief. "Maar 2023 laat tot nu toe zien dat dit helemaal niet zo hoeft te zijn."

Afgelopen donderdag verhoogde de Europese Centrale Bank voor de zesde keer dit jaar haar rente. In totaal is de marktrente in 2023 met 2 procent gestegen: van 2 procent begin van dit jaar naar 4 procdent nu. De gemiddelde 10 jaar vaste hypotheekrente met NHG heeft in de loop van het jaar een klein beetje geschommeld, maar staat nu nog op hetzelfde niveau als begin 2023: op 4,25 procent. Oscar Noorlag, compliance officer: "Hoewel een deel van de beleggers een rentepauze verwachtte, kwam de renteverhoging door de ECB voor de meeste beleggers niet als een verrassing. Zeker niet toen eerder die week al bleek dat de inflatie in de eurozone niet hard genoeg daalt. De ECB vindt wel dat de rente nu hoog genoeg is om ervoor te zorgen dat de economie voldoende afneemt om de inflatie terug te dringen."

Het spannende deel

Daar begint volgens Noordlag het spannende deel. "Is de markt het eens met die zienswijze en wordt dit de komende tijd gestaafd door een toch verder dalende inflatie in de eurozone? Of pakt het toch anders uit? Dat zal de tijd uitwijzen. De eerste reactie van beleggers op donderdag was positief, want de marktrentes gingen direct met een paar honderdsten omlaag. Maar op vrijdag gingen de marktrentes met iets meer omhoog dan de daling van donderdag."

Weinig wijzigingen van de hypotheekrente

Hypotheekaanbieders voerden afgelopen week bijna geen hypotheekrentewijzigingen door. Noorlag: "Ook zij wachtten af wat de ECB zou beslissen. Het is belangrijk om de ontwikkeling van de marktrentes deze week goed in de gaten te houden. Onze eerste indruk is dat het aantal hypotheekrentewijzigingen ook deze week beperkt zal zijn. Maar waar we afgelopen slechts een paar kleine renteverlagingen zagen, zouden het deze week wel eens kleine verhogingen kunnen worden."

Einde aan stijging variabele hypotheekrente

Consumenten met een variabele hypotheekrente kunnen opgelucht ademhalen, constateert Noorlag. "De laatste renteverhoging van de ECB was bij de meeste geldverstrekkers al verwerkt in de variabele hypotheekrente. Aangezien de ECB heeft aangekondigd dat dit in beginsel de laatste renteverhoging was, zullen de variabele hypotheekrentes niet verder stijgen. Overigens zal de variabele hypotheekrente voorlopig nog wel een stuk boven de 10 jaar vaste hypotheekrente liggen. Het verschil bedraagt nu bijna 0,9 procent. Waarschijnlijk gaat de variabele hypotheekrente pas serieus omlaag als de ECB haar rente weer gaat verlagen. Dat kan nog wel een behoorlijke tijd duren."