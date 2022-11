Vrouw die ontslag niet meldt aan hypotheekadviseur is geen fraudeur

Een adviseur uit Leeuwaren is op zijn zachts gezegd ‘not amused’ als blijkt dat de vrouw van een echtpaar dat een hypotheek wenst, zonder het aan hem te melden, ontslag blijkt te hebben genomen. Hij stopt per direct met zijn werkzaamheden voor het stel en stuurt een factuur voor de gemaakte uren. Kifid oordeelt echter dat er van hypotheekfraude geen sprake is.