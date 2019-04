Zorgwijzer.nl: ‘Recordaantal overweegt overstap zorgverzekering in 2017’

Zorgverzekeraars hebben vorig jaar € 2 mld geput uit reserves om de premies te drukken, zegt Zorgwijzer.nl. “Volgend jaar wordt de zorgverzekering opnieuw duurder en zal de consument weer afhankelijk zijn van de financiële buffers die verzekeraars gaan inzetten. Doordat er per verzekeraar veel verschil zit in de hoogte van de reserves, kan het premieverschil onderling voor 2017 erg uiteen gaan lopen.”

DSW

Vorige maand gooide DSW de knuppel in het hoenderhok door, traditiegetrouw als eerste verzekeraar, bekend te maken dat hun basisverzekering volgend jaar bijna € 10 duurder wordt. Volgens Zorgwijzer.nl ontstond er angst dat alle zorgverzekeraars hun premies fors gaan verhogen in 2017. Minister Schippers van Volksgezondheid noemde dat nog te voorbarig en dat het aan de verzekeraars zelf is om te bepalen hoeveel reserves er worden gebruikt om de premie laag te houden.

Overstappers

In 2016 is 6,3% van de Nederlanders overgestapt van zorgverzekering. Dat komt neer op 1,17 miljoen verzekerden. Dat is minder dan in 2015, toen er 1,22 miljoen mensen zijn gewisseld van zorgverzekeraar (7,3%). Zorgwijzer heeft berekend dat er in totaal € 30,5 mln aan premiegelden op de basisverzekering bespaard, omdat 1,17 miljoen mensen eind vorig jaar zijn overgestapt.