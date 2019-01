Verzekeraars geconfronteerd met hogere bouwkosten

De index geeft op basis van de ontwikkeling van de kostprijs van bedrijfs- en kantoorgebouwen, woningen en bedrijfsinventaris een indicatie voor de kosten van verzekeringen voor deze objecten. Ten opzichte van het derde kwartaal stegen de bouwkosten voor woningen met ruim 0,5% en in vergelijking met 2015 van zelfs 1,5%. De bouwkosten voor bedrijfsgebouwen en kantoren zijn kwartaal op kwartaal zeer beperkt gestegen (0,1%).

Loonkosten en grondstoffen

De belangrijkste oorzaak van de stijging van bouwkosten is een toename van de loonkosten, die 3% hoger zijn dan in 2015. Deze stijging werd overigens wat gedrukt door een lichte daling van de kosten van onderaannemers. Ten opzichte van het derde kwartaal was sprake van gelijke tot licht lagere prijzen voor grondstoffen. Jaar op jaar gemeten lagen die prijzen overigens tot zo’n 10% hoger. De productiekosten voor bedrijfsinventaris namen in het vorige kwartaal nog iets toe, maar zijn voor het vierde kwartaal gelijk gebleven.