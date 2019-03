‘Stel jongere met rijgedragpolis vrij van assurantiebelasting’

De rijgedragpolis blijft de gemoederen wereldwijd bezighouden. In het Verenigd Koninkrijk doet het bedrijf Wunelli, gespecialiseerd in het ontwikkelen van telematica, een oproep aan de overheid om jongeren te verplichten zo’n verzekering te sluiten. In ruil daarvoor worden ze vrijgesteld van assurantiebelasting.

Verplichte telematica in de auto voor jongeren onder de 22 zou honderden levens sparen en de overheid jaarlijks miljoenen opleveren, zo stelt Wunelli, dat van zo’n maatregel zelf uiteraard ook beter zou worden. “Het is vreemd om te denken dat jongeren de ene dag slagen voor hun rijexamen en de andere dag ’s avonds laat een auto vol mensen over de weg kunnen loodsen. Met een traditionele autoverzekering is het onmogelijk hun rijgedrag te volgen in die cruciale eerste jaren.” Volgens Wunelli is het logisch om rijgedragpolissen betaalbaarder te maken door ze uit te sluiten van assurantiebelasting. “We moeten zelfs een stap verdergaan en die polissen verplichtstellen voor jongeren.” Per kilometer betalen jongeren nu ruim twaalf maal zo veel premie als oudere bestuurders, heeft het bedrijf berekend. “Jonge bestuurders moeten worden beloond voor het sluiten van een verzekering en de motivatie om goed te rijden en niet worden gestraft voor hun onervarenheid.” In het Verenigd Koninkrijk wint de rijgedragpolis aan populariteit: het marktaandeel zou al tot 17% zijn gestegen, onder meer doordat er steeds meer labels met zo’n polis de markt op komen.

Zelf rijden of laten rijden

Of de zelfrijdende auto de rijgedragverzekering tot een tijdelijk verschijnsel zal degraderen, is nog maar de vraag. Wunelli verwijst onder meer naar Amerikaans onderzoek, waaruit blijkt dat 51% van de automobilisten in de VS liever zelf de hand aan het stuur houden, ook als dat onveiliger is dan rijden in een zelfrijdende auto. Volgens de onderzoekers vormen de voorkeuren van automobilisten, regelgeving en nieuwe businessmodellen grotere drempels voor de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s dan technologie.

Twee op de drie Amerikanen denken wel dat de wegen veiliger worden als daar alleen zelfrijdende auto’s op te vinden zijn, maar 80% vindt dat zelf rijden altijd als optie beschikbaar moet blijven. Een derde zou nooit een volledig zelfrijdende auto kopen zonder stuurwiel en pedalen.