Scheepsverzekeraar EOC creëert kenniscentrum voor binnenvaart

“Door ook onze expertiseactiviteiten onder te brengen in Zwijndrecht, is het voor onze leden en verzekerden mogelijk om tijdens een bezoek aan ons kantoor alle disciplines te raadplegen”, vertelt Van Dongen. “Er ontstaat een kenniscentrum. We zijn daarmee uniek in de binnenvaartverzekeringsmarkt.”

Efficiëntie

Het werken vanuit twee gelijkwaardige vestigingen, in Zwijndrecht en Meppel, leidt volgens Van Dongen tot efficiëntievoordelen. “Wij werken als onderlinge verzekeraar met geld van onze leden en zijn er verantwoordelijk voor dat hun geld zo goed mogelijk wordt geïnvesteerd. De afgelopen maanden hebben we onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een verhuizing van Hardinxveld-Giessendam naar Zwijndrecht.”

Uitslag onderzoek duidelijk

De uitslag van het onderzoek was duidelijk, zegt Van Dongen. “Het bijhuren van de begane grond in hetzelfde pand waar EOC al gevestigd is in Zwijndrecht, bleek de beste optie. Die is goed zichtbaar vanaf de weg en de is aanloop is goed vanwege de vestiging van maritieme bedrijven in de omgeving.” Van Dongen meldt dat op de begane grond Assumair, de afdeling Advies & Verkoop en de buitendienst beroepsvaart worden gevestigd.” Op de huidige vierde verdieping van het pand worden de schadeafdeling, expertise en preventie gevestigd. Van Dongen: “Deze afdelingen werken veel met elkaar samen. Daarnaast creëren we een ruimte waar presentaties en bijeenkomsten voor ledengroepen georganiseerd kunnen worden en deze ruimtes kunnen bovendien als vergaderruimte gebruikt worden.”