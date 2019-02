Hausse aan brandclaims door zomerstorm

De storm van 25 juli vorig jaar heeft, samen met neerslag en onweer, op verschillende plekken in het land voor een hausse aan extra brandclaims gezorgd. Dat meldt het Verbond van Verzekeraars in de samen met de brandweer opgestelde Risicomonitor Woningbranden. Vooral Noord-Holland kreeg het zwaar te verduren met een toename van 19% in aantal claims vergeleken met 2014.

Landelijk gezien is het aantal claims gelijk gebleven. In totaal heeft het Centrum voor Verzekeringsstatistiek van het Verbond 103.144 claims genoteerd. “In vergelijking met 2014 zijn er in de zomermaanden van 2015 meer pieken waar te nemen in het aantal brandclaims. Dat is hoogstwaarschijnlijk te verklaren doordat de zomer van 2015, anders dan het jaar ervoor, in het teken stond van een zomerstorm en extreme bliksem en neerslag.”

Preventieadviezen

Het grotere aantal branden wordt veroorzaakt door stormen met bliksem, maar ook door hevige neerslag en wolkbreuken met onweer. Die zorgen onder meer voor kortsluiting bij huishoudelijke apparaten. “Wij kunnen als verzekeraars aan de hand van brandclaims in kaart brengen wanneer en waar er vaak branden in en om de woning plaatsvinden. De brandweer doet vaak onderzoek naar branden waar zij bij betrokken zijn geweest en weet hoe je brand zo goed mogelijk kan voorkomen. Daarom hebben wij dit jaar voor het eerst samen met de brandweer de Risicomonitor ontwikkeld, waarbij de brandweer concrete adviezen over brandpreventie aan de meest voorkomende brandoorzaken heeft gekoppeld”, zegt algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond. De brandweer wordt niet altijd ingeschakeld bij brand: vaak kunnen bewoners zelf blussen als ze de brand tijdig ontdekken.

Wasdroger en vlam-in-de-pan

Over het algemeen ontstaan veel branden in de buurt van huishoudelijke apparatuur, in de keuken en tijdens het stoken van haardvuur. Brandweer Nederland geeft jaarlijks in oktober veiligheidstips tijdens de Brandpreventieweken. “We willen mensen bewust maken van het feit dat bijvoorbeeld veel branden in een apparaat ontstaan. Dat gebeurt het meest bij een wasdroger. Het reinigen van het filter na elke droogbeurt is een simpele maar effectieve preventietip. In de keuken is de meest voorkomende oorzaak vlam-in-de-pan. Advies is om tijdens het koken zoveel mogelijk bij de pan te blijven. Als het dan toch misgaat: zet de warmtebron uit, doe een deksel op de pan en doe de afzuigkap uit”, tipt Brandweer Nederland-voorzitter Stephan Wevers.

Minder brand in het zuiden

In Zeeland (-12%), Noord-Brabant (-7%) en Limburg (-5%) is het brandrisico volgens de monitor gedaald. Verder zijn er minder brandclaims in dichtbevolkte steden dan in steden met een groot buitengebied. “Zo waren er bijvoorbeeld in Amsterdam 4,9 claims per 1.000 huishoudens, terwijl verzekeraars in Enschede 20,8 claims per 1.000 huishoudens noteerden.”

De samenwerking rondom brandpreventie is een van de convenanten die het Verbond heeft gesloten met de overheid en maatschappelijke organisaties om gezamenlijk de veiligheid op de weg en rondom het huis te verbeteren.