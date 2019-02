Dekra start samenwerking met Advanta

Beide bedrijven gaan gebruik maken van elkaars specialismen en internationale netwerk. Advanta is in 2003 opgericht door een groep experts in Londen, München en Madrid en telt inmiddels ruim 250 medewerkers, verdeeld over 16 eigen kantoren en 30 geassocieerde bedrijven wereldwijd. Dekra is nu een van die geassocieerde bedrijven geworden. “Wij zijn al wereldwijd aanwezig en ruim € 3 mld groot, maar we kunnen nog groeien in de bovenkant van de markt voor technische verzekeringen, zoals CAR. In de hele grote schades kunnen wij nog wel wat stappen maken”, zegt Pols. “Advanta is gespecialiseerd in schades op het gebied van olie en petrochemie, tunnelbouw, windenergie, grote bouw- en waterbouwkundige werken, maar is ook thuis in forensic accounting, kunst en antiek.” Volgens Pols haalt Dekra verder voordeel uit de contacten van Advanra met de grote internationale verzekeraars en herverzekeraars.