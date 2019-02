De Vereende ontwikkelt WEGAM-product

De Vereende beidt vanaf vandaag ook een Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigbestuurders (WEGAM). De Vereende -voorheen Rialto Verzekeringen- biedt de dekking met name aan voor die doelgroepen die niet of niet makkelijk de verzekering bij de reguliere verzekeraars kunnen sluiten.

Sinds het Arena Arrest van 12 januari 2001 bieden verzekeraars de WEGAM-dekking aan. Als verzekeraar van bijzondere risico’s ziet De Vereende ook in dit segment een rol voor zichzelf weggelegd.

Koeriers- en pizzabezorgdiensten

Voor de WEGAM-dekking richt de Vereende zicht met name op de doelgroepen die zich niet makkelijk elders kunnen verzekeren, zoals koeriers – en pizzabezorgdiensten. De bedrijven hebben doorgaans een groter schadeverloop dan gemiddeld, maar kunnen zich nu toch ook via de Vereende verzekeren. Wel kan de dekking kan alleen worden afgesloten in combinatie met een Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB) van de Vereende.

Afnemers van het WEGAM-product ontvangen veiligheidshesjes. Hiermee moeten de gebruikers zich, nu het weer vroeger donker wordt, veiliger door het verkeer kunnen begeven.