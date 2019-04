Boeren slepen Interpolis voor rechter om hagelschade

Veel boeren met met vee of veevoedergewassen vingen bot bij het claimen van hun schade omdat ze niet beschikten over een speciale hagelverzekering. De acht boeren die nu naar de rechter stappen willen hard maken dat ze, ondanks het ontbreken van een hagelverzekering, toch recht hebben op een schadevergoeding. Volgens de ondernemers was er op de bewuste dag sprake van storm waardoor Interpolis toch uit zou moeten keren.

De zaak komt 25 oktober voor bij de rechter in Rotterdam.