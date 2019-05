Aon haalt bakzeil bij rechter en moet schade miljoenenjacht vergoeden

Aon Nederland moet ruim € 4 mln betalen aan de eigenaar van het door brand verwoeste luxe jacht Uisge Beatha. De rechtbank Rotterdam heeft dit onlangs besloten in een slepende kwestie tussen AON en de Britse eigenaar van het jacht. Volgens de rechtbank is de verzekeringsmakelaar tekortgeschoten in haar zorgplicht en moet het daarom € 4 mln aan cascoschade en GBP 51.341,16 aan overige schade betalen, te vermeerderen met wettelijke rente en proceskosten.

De zaak was aangespannen door Aurora Investments Estate, gevestigd op het Britse Isle of Man. Deze financiële holding kocht in oktober 2009 het in Nederland gebouwde zeewaardige jacht Uisge Beatha, dat niet onder klasse was gebouwd. Aon regelde als assurantiemakelaar een cascoverzekering voor het jacht bij Amlin. In de polis stond echter als voorwaarde vermeld dat het schip geclassificeerd moest zijn, iets waarvan Aon de eigenaar niet op de hoogte stelde. Nadat het jacht in juni 2013 afbrandde, weigerde Amlin vanwege het ontbreken van de classificatie de schade te vergoeden.

Aurora heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat Aon zijn zorgplicht schond door niet te wijzen op de voorwaarde van de geldige classificatie. De verzekeringsmakelaar zou daarmee niet hebben gehandeld als een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsbeoefenaar. Aon stelde in haar eerder verweer dat het Aurora niet apart hoefde te wijzen op de voorwaarde. Ook zou de assurantiemakelaar navraag hebben gedaan naar welk klassebureau het schip had geclassificeerd en Aurora zou daarbij ten onrechte hebben gemeld dat het schip was geclassificeerd door Germanischer Lloyd.

Ongebruikelijke voorwaarde

In een tussenvonnis van begin 2015 concludeerde de rechter al dat van Aon verwacht had mogen worden dat het de verzekerde wijst op een ongebruikelijke voorwaarde. Aon mocht er niet van uitgaan dat Aurora wel zou weten wat de classificatievoorwaarde inhield en geen genoegen nemen met de foutieve informatie die het van Aurora kreeg. De tussenpersoon had moeten aandringen op een kopie van het classificatiecertificaat. Maar de rechter oordeelde ook dat Aurora te lichtvoetig met de vragen van Aon om is gesprongen en wees daarom niet de volledige cascoschade van € 5 mln toe.