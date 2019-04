De Goudse: ‘Offertestroom WGA ERD leidt tot extra drukte’

Gisteren luidde Adfiz de noodklok omdat volgens de brancheorganisatie van financieel adviseurs de verzekeraars nog maar mondjesmaat offertes voor het WGA-eigenrisicodragerschap uitbrengen. Bovendien zouden zij dit slechts na herhaalde verzoeken doen. “ Wij herkennen dit beeld en dat verklaart wellicht waarom wij het op dit moment zo druk hebben”, aldus Bernardo Walta, directeur Commercie bij De Goudse.

Termijn die adviseur wenst

Walta stelt dat hij de offertestroom met het naderen van de deadline van 1 oktober de afgelopen weken fors heeft zien toenemen. “Gelukkig hebben wij ons hierop tijdig voorbereid door extra mensen aan te trekken. Wel is de termijn waarbinnen wij offertes verstrekken wat langer geworden maar we kunnen nog steeds voldoen aan de termijn die de adviseur wenst.

Voordelen 12-jarig werkgeversrisico

De Goudse heeft er volgens Walta bewust voor gekozen om aanbieder te blijven op de WGA-markt, waar andere verzekeraars in een eerder stadium afhaakten vanwege de verliezen op WIA- en WGA-portefeuilles. Walta: “We informeren adviseurs en werkgevers actief over de voordelen van het WGA-eigenrisicodragerschap. Daarbij leggen we de nadruk op de voordelen van het verzekeren van het 12-jarig werkgeversrisico zodat we samen met de adviseur optimaal inspelen op de aangepaste wetgeving.“